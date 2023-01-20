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700 bin kamu işçisinin toplu sözleşme süreci başladı

TÜRK-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, '700 bin kamu işçisiyle ilgili toplu sözleşme görüşmelerine bugün resmi anlamda başladık' dedi.

20 Ocak 2023 Cuma 12:09 - Güncelleme:
700 bin kamu işçisinin toplu sözleşme süreci başladı
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Kamuda 700 binden fazla işçinin ücretlerine 2023-2025 döneminde yapılacak zammın belirleneceği Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmelerinde süreç başladı.

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, bugün ilk toplantının yapıldığını belirterek şunları kaydetti;

700 bin kamu işçisiyle ilgili toplu sözleşme görüşmelerine bugün resmi anlamda başladık. Bugün ilk toplantıyı bakan bey ile yaptık. Tabanda bir iyileştirme yapılması gerekiyor. Refah payı işçi arkadaşlarımıza verilmeli. Taşerona kadroyla ilgili çözüme kavuşulmalı.

  • Ergün Atalay
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