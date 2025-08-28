Sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği Türkiye'de orman yangınlarıyla mücadele sürüyor.

BURSA

İlçedeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı hava ve kara araçları sevk edildi.

Ekipler yangına havadan 5 helikopter, 4 yangın söndürme uçağı, karadan ise 718 personel ve 151 araç ile müdahale ederek, kontrol altına aldı.

Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.

Bursa Valiliği NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Bugün, ilimiz Yenişehir ilçesi Marmaracık Mahallesi'nde, saat 13.45'te ihbarı alınan orman yangınına; Orman Bölge Müdürlüğü, AFAD, itfaiye ve diğer destek ekiplerimiz tarafından havadan ve karadan müdahale edilmiş olup, yangın kontrol altına alınarak soğutma çalışmalarına başlanmıştır."

ÇANAKKALE

Çanakkale'de orman dışı alanda çıkan yangın havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Merkeze bağlı Kemel köyündeki orman dışı alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanların yükselmesi üzerine Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı hava ve kara ekipleri bölgeye sevk edildi.

Ekipler, rüzgarın etkili olduğu bölgedeki yangının ormanlık alana sıçramadan söndürülmesi için çalışma başlattı.

Havadan ve karadan yapılan müdahaleyle yangın, kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle bölgedeki bazı zirai alanlarda hasar oluştu.

Ekiplerin, bölgedeki soğutma çalışmaları devam ediyor.

HATAY

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Habib-i Neccar Dağı eteklerindeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine Orman Bölge Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, söndürme helikopteri ve arazözler sevk edildi.

Yangının kontrol altına alınması için ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.