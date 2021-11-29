İSTANBUL 20°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Kasım 2021 Pazartesi / 24 RebiülAhir 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    12,6954
  • EURO
    14,3226
  • ALTIN
    730.271
  • BIST100
    1802.38
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • 71 yaşındaki adam evinin bahçesinde öldürülmüş olarak bulundu
Güncel

71 yaşındaki adam evinin bahçesinde öldürülmüş olarak bulundu

Antalya'da emlakçılık yapan Ali Osman Yalçın (71), evinin bahçesinde av tüfeği ile öldürülmüş olarak bulundu.

DHA29 Kasım 2021 Pazartesi 16:34 - Güncelleme: 29 Kasım 2021 Pazartesi 16:34
ABONE OL

Olay, öğle saatlerinde Aksu ilçesine bağlı Topallı Mahallesi'ndeki gecekondunun bahçesinde meydana geldi. Mahallede emlakçılık şapan Osman Ali Yalçın, evin bahçesinde hareketsiz halde bulundu.

Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptığı kontrolde, Osman Ali Yalçın'ın, dün akşam yaşamını yitirdiğini belirledi. Yapılan incelemede Osman Ali Yalçın'ın av tüfeği ile öldürüldüğü tespit edildi. Yalçın'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumu morguna götürüldü.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.