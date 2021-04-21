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  • 71 yaşındaki 'Elmacı Dede'den Suriye'deki yetim kamplarına yardım malzemeleri
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71 yaşındaki 'Elmacı Dede'den Suriye'deki yetim kamplarına yardım malzemeleri

Operasyonlara katılan askerlere elma götürmesiyle tanınan Mehmetçik sevdalısı Denizlili 71 yaşındaki Muhammet Yılmaz, bu kez Suriye'deki yetim kamplarına yardım malzemeleri götürmek için Kilis'e geldi.

AA21 Nisan 2021 Çarşamba 11:10 - Güncelleme: 21 Nisan 2021 Çarşamba 11:10
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"Elmacı Dede" olarak bilinen Muhammet Yılmaz, hayırseverlerin desteğiyle topladığı 376 gıda kolisini iki minibüsle Fırat Kalkanı Harekatı ile terör örgütü DEAŞ'tan temizlenen Suriye'nin Çobanbey bölgesine ulaştırmak için yola çıktı.

Kilis'e ulaşan Muhammet Yılmaz, gazetecilere, ramazan ayı dolayısıyla Suriye'deki yetim kamplarına yardım malzemesi getirdiğini söyledi.

Mazlumların gönüllerini fethetmeye çalıştığını belirten Yılmaz, "Oradaki mağdurların ramazanı daha güzel geçirebilmeleri için gıda kolilerini araçlara yükleyerek Kilis'e geldim. Bugün inşallah sınır kapısından geçerek Suriye'deki kardeşlerimize gıda paketlerini ikram edeceğiz. " dedi.

Hedefinin "kızıl elma" olduğunu ifade eden Yılmaz, Suriye'deki yetim kamplarında kalanlara ulaşarak onları mutlu etmek için yollara düştüğünü kaydetti.

Yılmaz, hayırseverlerin desteğiyle ve kendi imkanlarıyla 376 gıda kolisi hazırladığını sözlerine ekledi.

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