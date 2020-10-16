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  • 71 yaşındaki Muhammet amca topladığı elmaları sınırdaki Mehmetçiğe gönderiyor
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71 yaşındaki Muhammet amca topladığı elmaları sınırdaki Mehmetçiğe gönderiyor

Denizlili 71 yaşındaki Muhammet Yılmaz, bahçesinden topladığı elmaları, minibüsüyle Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine getirerek güvenlik güçlerine teslim etti.

AA16 Ekim 2020 Cuma 14:35 - Güncelleme: 16 Ekim 2020 Cuma 14:35
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Geçen yıl Barış Pınarı Harekatı sırasında da bölgeye elma getiren Muhammet Yılmaz, bahçesinden topladığı ürünleri ikinci kez Akçakale'ye ulaştırdı.

Türk bayraklarıyla süslediği ve üzerine "Hedef Kızıl Elma" ile "Barış Pınarı Harekatı" yazdığı minibüsüyle Çivril ilçesinden yola çıkarak Akçakale'ye gelen Yılmaz, manevi destek amacıyla, elmaları güvenlik güçlerine teslim etti.

Yılmaz, daha sonra Akçakale Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Toprak’ı makamında ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Toprak, Yılmaz'a teşekkür etti.

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