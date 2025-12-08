İSTANBUL 10°C / 7°C
Güncel

72 ilde uyuşturucu satıcılarına darbe: Yüzlerce zehir taciri yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 72 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik 7 gündür devam eden operasyonlarda 352 kilogram uyuşturucu madde ve 4 milyon 158 bin uyuşturucu hap ele geçirildiğini, 970 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

AA8 Aralık 2025 Pazartesi 09:18 - Güncelleme:
72 ilde uyuşturucu satıcılarına darbe: Yüzlerce zehir taciri yakalandı
Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, uyuşturucuyla mücadele kapsamında 72 ilde 1487 ekip, 3 bin 712 personel, 14 hava aracı ve 52 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla operasyonlar düzenlediklerini kaydetti.

970 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Operasyona ilişkin, "Uyuşturucu madde satıcılarına yönelik son 7 gündür devam eden operasyonlarımızda, 352 kilogram uyuşturucu madde ile 4 milyon 158 bin uyuşturucu hap ele geçirerek, insanlara arz edilmesini ve toplum sağlığına zarar vermesini engelledik. 970 şüpheliyi yakaladık." bilgilerini veren Yerlikaya, operasyonları koordine eden cumhuriyet başsavcılıklarını, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığını ve operasyonları gerçekleştiren il emniyet müdürleri ile polisleri tebrik etti.

Yerlikaya, uyuşturucunun insanlığın en büyük düşmanı olduğunu ve zehir tacirleriyle Türkiye ve insanlık adına mücadele etmeye devam edeceklerini belirtti.

  • uyuşturucu operasyonları
  • uyuşturucu ele geçirme
  • şüpheli yakalama

