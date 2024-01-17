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'Kahramanlar' bölgede! Terör örgütü PKK'nın kış yapılanmasına ağır darbe

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensubu teröristlerin kırsalda kış aylarında eylem yapmak amacıyla mağara ve sığınaklara sakladıkları çeşitli silah, mühimmat ve patlayıcıların yok edilmesine yönelik 72 tim ve 981 jandarma personelinin katılımıyla “Kahramanlar-44” operasyonları gerçekleştirildi.

17 Ocak 2024 Çarşamba 08:23 - Güncelleme:
'Kahramanlar' bölgede! Terör örgütü PKK'nın kış yapılanmasına ağır darbe
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensubu teröristlerin kırsalda kış aylarında eylem yapmak amacıyla mağara ve sığınaklara sakladıkları çeşitli silah, mühimmat ve patlayıcıların yok edilmesine yönelik 72 tim ve 981 jandarma personelinin katılımıyla "Kahramanlar-44" operasyonları gerçekleştirildi.

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