72 ülkeden, 191 katılımcı İstanbul’da; “İstanbul Fellowship” başladı

Türkiye Basım Yayın Meslek Birliği tarafından her yıl dünya yayımcılarını İstanbul’da buluşturan organizasyonun dördüncüsü için hazırlıklar tamamlandı. Bu yıl en geniş katılımıyla Avrasya Kültür ve Gösteri Sanatları Merkezi’nde gerçekleşecek organizasyon, yayımcılık dünyasını yeniden İstanbul’a taşıyacak. Her geçen yıl katılımcı sayısı artarak büyüyen programa bu yıl rekor katılım elde edildi. Dünyanın dört bir yanından gelecek yayınevleri temsilcileri, ajanslar ve editörlere İstanbul 3 gün boyunca ev sahipliği yapacak.

72 ÜLKEDEN 191 KATILIMCI

26-27-28 Şubat 2019 tarihlerinde dördüncü kez yayımcılık dünyasının kalbinin İstanbul'da atacağı İstanbul Fellowship (Uluslararası Telif Zirvesi) bu yıl tüm dünyadan gelen başvurularla en yüksek sayıya ulaştı. 103 ülkeden katılımcıların online başvuru sistemini kullanarak yaptığı 575 başvuru arasından toplamda 72 ülkeden 191 yayımcının başvurusu kabul edildi. Programa yurt dışından katılım sağlayacaklara Altın, Gümüş ve Bronz destek paketine göre sınıflandırılan yayımcılar kendilerine sunulan imkanlardan yararlanabilecekler. Bronz pakette program kapsamında düzenlenen yemeklere, seminerlere ve iş görüşmelerine ücretsiz katılımın yanı sıra havaalanı ile otel arasında servis hizmeti de sağlanan katılımcılara gümüş pakette bunlara ek olarak 4 günlük otel konaklaması da sunuluyor. Altın paket ise tüm bunlarla beraber İstanbul’a gidiş-dönüş uçak bileti içeriyor.

DÜNYACA ÜNLÜ YAYIMCILAR TÜRKİYE’DE

İstanbul Fellowship organizasyonuna bu yıl yayımcılık sektörünün dünyaca ünlü isimleri de konuk oluyor. Frankfurt Kitap Fuarı Başkan Yardımcısı Claudia Kaiser, Publishers Weekly editörü Ed Nawotka, Gürcistan Yayıncılar ve Kitapevleri Derneği Başkanı Gvantsa Jobava, Arap Yayıncılar Birliği Başkan vekili Mohamed Sibai ve Ulusal Endonezya Kitap Komitesi üyesi Thomas Atasana İstanbul’da olacak isimler arasında.

ASYA VE LATİN AMERİKA ÜLKELERİ YİNE BAŞI ÇEKİYOR

Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi programa en çok ilgi Asya ve Latin Amerika ülkelerinden geldi. 4. Uluslararası Telif Zirvesi için en fazla başvuruyu gerçekleştiren Endonezya olurken, Endonezya'yı sırası ile Hindistan, Brezilya ve İtalya takip ediyor. ABD ise bu yıl katılımcı sayısını artırarak listenin üst sıralarında yer alıyor.

Geçtiğimiz üç yılın sonunda 1.000'in üzerinde telif ön anlaşması ve 1739 ikili iş görüşmesi sağlayan programda bu yıl daha yüksek sayıda telif satışı gerçekleştirilmesi bekleniyor. T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Basım Yayın Meslek Birliği tarafından ortaklaşa düzenlenen program her geçen yıl hedeflerini yükseltiyor. Türk yayımcılar ile dünya yayımcılarının karşılıklı iş birliğinin artırılması ve İstanbul’un bir telif marketi haline getirilmesi amacıyla 2016 yılından beri düzenlenen İstanbul Fellowship dünyadaki yayımcılık organizasyonları içerisinde etkili bir yer edindi.

Avrasya Kitap Festivali ile aynı günlere denk düşen İstanbul Fellowship programında 3 gün boyunca gelen VIP konukların olduğu seminerler düzenlenecek. Bunun yanı sıra 2019 yılının hem Türkiye-Rusya hem de Türkiye-Japonya dostluk yılı olması sebebiyle Rus ve Japon kültürüne yönelik çeşitli etkinlikler, konserler ve gösteriler düzenlenecek.

Yayımcılık dünyasının, edebiyatın, yeni trendlerin konuşulacağı etkinlik takvimi ise şöyle;

26 Şubat 2019 Salı

09:30 – 10:00 Açılış Programı

10:00 – 11:00 Seminer: Yayımcılık Dünyasında Yükselen Yeni Trend : Profesyonel Programlar

Yer: Asya Konferans Salonu

Moderatör:EdNawotka – PublishersWeekly

Konuşmacılar

1. Muhammed Ağırakça – IstanbulFellowship Program

2. ClaudiaKaiser – Frankfurt Kitap Fuarı

17:00 – 18:00 Seminer: Dünyada Suç Romanları

Yer: Avrasya Konferans Salonu

Moderatör: Gamze Erentürk – YATEDAM - Türkiye

Konuşmacılar

1. ElisabetBrännström – BonnierRights – İsveç

2. Thomas Halupczok – SuhrkampVerlag – Almanya

3. Nazlı Berivan Ak – April Yayınları – Türkiye

17:00 – 18:00 Seminer: Dünyada Çocuk Yayıncılığı

Yer: Asya Konferans Salonu

Moderatör: Tayfur Esen - Nar Yayınları – Türkiye

Konuşmacılar

1. OyunchimegBayarsaikhan - Nepko Publishing – Moğolistan

2. ValentinaLetunova - Rosman Publishing House – Rusya

3. Melike Günyüz – Erdem Yayınları – Türkiye

4. Stefan Mijajlovic - EvroBook International – Sırbistan

27 Şubat 2019 Çarşamba

09:30 – 10:15 Seminer: Latin Amerika’da Yayımcılık Pazarı

Yer: Asya Konferans Salonu

Moderatör: Mustafa Doğru – Türkiye Basım Yayın Meslek Birliği – Türkiye

Konuşmacılar

1. GermánGacioBaquiola - Corredor Sur Editores – Ekvador

2. MariasolVera - EditorialCuartoPropio – Şili

3. RicardoSanchezRiancho - TextofiliaEdicione – Meksika

10:15 – 11:00 Seminer: Dünyada Yayımcılık Pazarı

Yer: Asya Konferans Salonu

Moderatör: Emrah Kısakürek – Basın Yayın Birliği - Türkiye

Konuşmacılar

1. CateBlake – PenguinRandom House – Avustralya

2. HungNguyenManh – Thai Ha BooksPublishers House – Vietnam

3. Thomas Atasana – BorobudurAgency – Endonezya

16:00 – 17:00

Rusya – Japonya Ortak Kültür Etkinliği

Yer: Asya Konferans Salonu

17:00 – 18:00 Seminer: Çeviri Dili Olarak Türkçe

Yer: Asya Konferans Salonu

Moderatör: Seda Darcan Çiftçi – Kaknüs Yayınları - Türkiye

Konuşmacılar

1. Orhan Açıkgöz – TEDA – Türkiye

2. ChiekoAdachi – Japonca Tercüman – Japonya

3. ApollinariaAvrutina – Rusça Tercüman – Rusya

28 Şubat 2019 Perşembe

17:00 – 18:00 Seminer: Bağımsız Yayıncılık

Yer: Asya Konferans Salonu

Moderatör: Beste Bal – YATEDAM – Türkiye

Konuşmacılar

1. SalomeCohen – Laguna Lİbros – Kolombiya

2. EricLane – Dedalus – İngiltere

3. YosefSmyth – Kube Publishing – İngiltere

4. RohiniSrinivasan – Tara Books – Hindistan

5. Sedat Demir – Dedalus Kitap - Türkiye

17:00 – 18:00 Seminer: Bölgesel Ülke Yayıncılığı

Yer: Avrasya Konferans Salonu

Moderatör: Amy Marie Spangler – AnatoliaLit Ajansı – Türkiye

Konuşmacılar

1. AoifeLennon-Ritchie - TheLennon-RitchieAgency – Güney Afrika

2. HarrietEgleton – DanielaSchlingmannLiteraryScouting Ltd. – İngiltere

3. Micheál Ó Conghaile - ClóIar-Chonnacht – İrlanda