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72 yaşındaki emekli öğretmen yangın kurbanı

Erzincan'da evinde yangın çıkan 72 yaşındaki emekli öğretmen hayatını kaybetti.

AA23 Haziran 2026 Salı 06:56 - Güncelleme:
72 yaşındaki emekli öğretmen yangın kurbanı
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Ulalar Mahallesi'nde ikamet eden Sabri Turan D'nin evinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından söndürülen yangında, Sabri Turan D'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Yangın sonucu müstakil ev kullanılamaz hale geldi.

Savcılık incelemesinin ardından cenaze Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

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