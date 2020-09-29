İSTANBUL 27°C / 15°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Eylül 2020 Salı / 11 Safer 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,8465
  • EURO
    9,1609
  • ALTIN
    474.504
  • BIST100
    1123.61
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • 73 yaşındaki koronavirüs hastası İclal dededen sağlık çalışanlarına teşekkür mektubu
Güncel

73 yaşındaki koronavirüs hastası İclal dededen sağlık çalışanlarına teşekkür mektubu

Nevşehir Devlet Hastanesi'nde Kovid-19 tedavi gören 73 yaşındaki hasta, sağlık çalışanlarına teşekkür mektubu yazdı. İclal M.Ö, sağlık çalışanlarına hitaben not defterinin sayfasına yazdığı teşekkür mektubunu, odasına gelen hemşire Gülşah Küsmez Han'a vererek, 'Taburcu edilirken verecektim ama bu hastalıktan sonumuzun ne olacağı belli değil.' deyip, hastane yönetimine ulaştırmasını istedi.

AA29 Eylül 2020 Salı 10:57 - Güncelleme: 29 Eylül 2020 Salı 10:57
ABONE OL

Geçen hafta, yüksek ateş ve öksürük şikayeti üzerine ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesine getirilen 73 yaşındaki İclal M.Ö, koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından tedavi altına alındı.

İclal M.Ö, sağlık çalışanlarına hitaben not defterinin sayfasına yazdığı teşekkür mektubunu, odasına gelen hemşire Gülşah Küsmez Han'a vererek, "Taburcu edilirken verecektim ama bu hastalıktan sonumuzun ne olacağı belli değil." deyip, hastane yönetimine ulaştırmasını istedi.

Hastane yetkililerinin, basın mensuplarıyla paylaştığı mektupta şu ifadeler yer alıyor:

"Tüm sağlık çalışanlarımıza çok teşekkür ederim. Hakkınızı helal edin. Sayenizde kısa sürede iyileştim. Hepinize sağlıklı günler dilerim. Hastane personeline de teşekkürler. Yemeklerden de çok memnun kaldım. İnsan ancak böyle güzel yemekleri evinde yiyebilir. Haklarını helal etsinler. Devlet hastanesinin her tespiti doğru, ben burada iyileştim, teşekkürler."

İclal M.Ö'nün hastanede tedavisi sürüyor.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.