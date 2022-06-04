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74 düzensiz göçmen Kars'ta sınır dışı ediliyor

Yasa dışı yollarla ülkeye giren 74 düzensiz göçmen İstanbul'un çeşitli ilçelerinden yakalandı. 1'i Pakistan uyruklu, 73'ü Afganistan uyruklu olmak üzere 74 düzensiz göçmen işlemleri sonrası Kars Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü'nden sınır dışı edilmek üzere Erzurum Aşkale Geri Gönderme Merkezine gönderildi.

IHA4 Haziran 2022 Cumartesi 11:53 - Güncelleme:
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İstanbul'dan Kars'a sevk edilen 74 düzensiz göçmen, sınır dışı edilmek üzere Erzurum Aşkale Geri Gönderme Merkezine gönderildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yasa dışı yollarla ülkeye giren düzensiz göçmenlerin yakalanması çalışmaları aralıksız sürüyor. İstanbul'un çeşitli ilçelerinden yakalanan ve sınır dışı edilmek üzere Kars'a gönderilen 1'i Pakistan uyruklu, 73'ü Afganistan uyruklu olmak üzere 74 düzensiz göçmenin işlemleri Kars Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü'nde tamamlandı.

74 düzensiz göçmen sınır dışı edilmek üzere Erzurum Aşkale Geri Gönderme Merkezine gönderildi.

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