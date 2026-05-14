İBB Meclisinin mayıs ayı toplantılarının ikinci oturumu, Meclis 1. Başkanvekili Gökhan Gümüşdağ başkanlığında, Saraçhane'deki belediye binasında yapıldı.

Meclis'te gündem dışı konuşmak için söz alan AK Parti'li Meclis Üyesi Muhammet Kaynar, Denetim Komisyonu tarafından hazırlanan 2025 Denetim Raporu'na değindi.

İBB'nin ihalelerinden bahseden Kaynar, rapordaki bulgularda, örneği verilen 7 ihalede benzer iş tanımları nedeniyle teklif verebilecek firmaların ihaleye katılımının engellendiğini, bu yüzden ihalelerin rekabet ortamı oluşturulmadan sonuçlandığını söyledi.

"Farklı konulardaki işlerin bir arada yapılması" şartı koşularak ihalelere girmek isteyen firmaların, ihale dışı kaldığını dile getiren Kaynar, "Bu kapsamda örnek vermek gerekirse, muhtelif kültürel ve sanatsal etkinlikler ihalesine 5 firma doküman almasına rağmen tek geçerli teklif verilmiş. 1 milyar 585 milyon 341 bin lira artı KDV değerindeki ihale Kültür AŞ'ye verilmiştir. Bu ihaleye başka firmaların katılamama sebebi, birçok farklı konunun birlikte yapılmış olma şartı koşulmuş olmasıdır." diye konuştu.

Kaynar, İBB'nin araç kiralama işlerine de değinerek, şöyle devam etti:



"Kiralanan binek araç sayısının tasarruf anlayışıyla bağdaşmaması, kiralanan binek araç sayısının bu konuda yapılan söylemlerle çelişkili olması, binek araç kiralamalarının başka ihaleler içerisine gizlenmesi... Binek araçlar konusu bu yönetimin göreve geldiğinde en çok suistimal ettiği konulardan birisiydi.



İBB 2025 yılında 1747 adet, İSKİ 446 adet, İETT de 130 adet olmak üzere toplam 2 bin 323 adet binek araç kiralanmış. Bu rakamın içerisinde İBB'ye ait 31 şirketin kiraladığı araçlar dahil değil. Araç kiralama ödeneği de 2021 yılında 246 milyon lira iken, 2025 yılında 4 milyar 854 milyon lira olarak gerçekleşmiş. Araç kiralama ödeneği, 5 yılda yüzde 1873, yani yaklaşık 19 kat artmış."

"1 MİLYON 267 BİN LİTRE SÜTÜN NE OLDUĞU İLE İLGİLİ DOSYADA BİR BİLGİ YOK"

Kaynar, İBB'nin 2025 yılında ihalesiz olarak 11 milyon 800 bin litre süt aldığını belirterek, "İBB, bu aldığı 11 milyon 800 bin litre sütün 10 milyon 532 bin litresini dağıtmış. Burada da 1 milyon 267 bin litre sütün ne olduğu ile ilgili dosyada bir bilgi yok." dedi.

Süt dağıtımında 69 araç kiralandığını, 166 kişinin çalıştırıldığını anlatan Kaynar, sütün satın alma maliyeti, kiralanan araç maliyeti, bu araçların kullandığı yakıt ve bu personelin maliyeti toplandığında, toplam maliyetin 651 milyon 56 bin lira olduğunu belirtti.

Kaynar, ihtiyaç sahiplerinin burada sütü, market kartlarına yüklenen paralarla marketten alması halinde iki katı daha fazla süt dağıtımı yapılabileceğini vurguladı.

"(DENİZ TAKSİ) ELDE EDİLEN GELİRDEN 10 KAT DAHA FAZLA PARA HARCANMIŞ"

Kaynar, İBB'nin 2021 yılında 50 deniz taksi alınması için ihale yaptığını kaydederek, 84 milyon 950 bin lira artı KDV ile bu ihaleyle 50 taksi satın alma sözleşmesi yapıldığını söyledi.

2025 yılında deniz taksilerin işletmesi işinden 74 milyon 479 bin lira gelir elde edildiğini ifade eden Kaynar, "Bu taksilerin işletilmesi için 2025 yılında kaç para harcanmış biliyor musunuz? 479 milyon 52 bin lira artı KDV. Yani KDV dahil 574 milyon 862 bin lira harcama yapılmış. Taksiler de 84 milyon 950 bin lira artı KDV'ye alınmıştı. Bu kadar para harcanmış, karşılığında 74 milyon 479 bin lira gelir elde edilmiş. Zararın boyutunu siz hesaplayın. Elde edilen gelirden, 10 kat daha fazla para harcanmış." değerlendirmesini yaptı.

İBB dev projeyi çürümeye terk etti

İSPARK'tan İstanbulluya otopark darbesi