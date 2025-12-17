74 yıllık hafıza Bursa'da buluştu: İmam hatip okullarının ilk mezunları bir araya geldi

İmam hatip okullarının ilk mezunları, kuruluşunun 74. yılında Bursa'da bir araya geldi. "Maziden Atiye Vefa Buluşması'nda bir araya gelen öncü isimler, hasret gidererek geçmiş güzel günleri andı. İmam hatip okullarının bugününü ve geleceğini değerlendirdi.

ÖNDER İmam Hatipliler Derneği ve İnegöl Belediyesi iş birliğinde düzenlenen program, Bursa'da gerçekleştirildi. Maziden Atiye Vefa Buluşması'na Türkiye'nin 7 şehrinde açılan ilk imam hatip okulları mezunları ve hocalarının yanı sıra AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dr. Ömer İleri, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Dr. Nazif Yılmaz, ÖNDER Genel Başkanı Abdullah Ceylan, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban ve misafirler katıldı.

VEFA VE MUHASEBE GÜNÜ

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, maziden atiye uzanan çok büyük bir zincirin paydaşları olarak bir araya geldiklerini belirten ÖNDER Genel Başkanı Abdullah Ceylan, "Sizlerin kurduğu bu kutlu yolda yürümekten dolayı Allah'a hamd ediyoruz. Öyle güzel bir hikâye yazmışsınız, öyle güzel izler bırakmışsınız ki imam hatip nesli olarak bugün bu yolda yürümek çok kıymetli" dedi. Bugün vefa duygusuyla birlikte bir muhasebeyi de gerçekleştirdiklerini belirten Ceylan, "Biliyoruz ki omuzlarımızdaki yük çok büyük. Sizlerin bıraktığı bu emanette neredeyiz, istikamet üzere bir yolculuk içinde ilerliyor muyuz bunun muhasebesini gerçekleştiriyoruz" ifadelerini kullandı.

BUGÜN FARKLI BİR HİKÂYE YAZIYORUZ

İmam hatipli olmanın bir duruşun, bir kimliğin, bir misyonun temsilcisi olmak anlamına geldiğini belirten Ceylan sözlerini şöyle sürdürdü: Çok büyük mücadelelerle, gayretlerle bugünlere taşındı imam hatip okullarımız. 2012'de tekrar açılmasıyla birlikte bugün farklı bir hikâye yazıyor. Zorlu günleri artık geride bıraktık, geleceğe çok daha güzel bir şekilde hazırlanıyoruz. Dün sahalarda, meydanlarda, meclislerde mücadele veriliyordu. Bugün başka bir alandayız, spordan sanata, kültürden teknolojiye her alanda gençlerimiz mücadele ediyor. Alınları ak bir şekilde bu camiayı temsil ediyor. Her alanda nitelikli kadrolar, güçlü gençler geliyor. Bu anlamda heyecanımız da umudumuz da inancımız da tam.

İNSANLIĞA HİZMET EDECEK NESİLLER YETİŞTİ

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Dr. Nazif Yılmaz da bugün Türkiye'nin bölgesel ve küresel olarak lider ülke olmasının temelinde imam hatip okullarının başarısı ve vizyonunun yattığını söyledi. Tevfik İleri'nin 'Bu okullardan sadece Türkiye'ye değil insanlığa hizmet edecek nesiller yetişecek' sözünü hatırlatan Yılmaz, "İmam hatip okullarımızdan bu anlamda gençler yetişti. Celaleddin Hocamız 'garbı ve şarkı bilen nesiller yetiştirme' vizyonuyla müfredatı çalışırken, 'bu çatı altında kitabın ayetleriyle kâinatın ayetleri' olmalı demişti. Bu Türkiye'nin vizyonudur aslında. Bir tohum atıldı, buradan nice çınarlar yetişti ve yetişmeye devam ediyor. Biz Celal Hocamız ve merhum Adnan Menderes başta olmak üzere hocalarımıza vefa borçluyuz. Onları rahmet ve minnetle anıyoruz" diye konuştu.

İMAM HATİPLER GURUR DUYDUĞU HİZMETİYDİ

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dr. Ömer İleri ise imam hatip okullarının ilk mezunlarıyla bir arada olmaktan, dedesi Tevfik İleri ile tanışıklıkları ve talebeleri olması nedeniyle heyecan duyduğunu söyledi. Tevfik İleri'yi dik duruşu, nezaketi ve mücadele ruhuyla anan İleri, "Hepimizin önüne gelen mağdurlar söylemi var. Ben onları 27 Mayıs'ın mağdurları olarak değil bugüne gelen yolun taşlarını döşeyen muzaffer hocalarımız olarak yad ediyorum" dedi. İleri'yi çok iyi bir siyasetçi, devlet adamı ama daha çok sevgi insanı olarak tanımlayan İleri sözlerini şöyle sürdürdü: Ailesi, memleketi ve Allah sevgisi ile doluydu. İmam hatip mekteplerinin hayata geçmesinde de bu sevginin büyük bir rolü var. Çok zor bir dönemde görev almış, cesaretle ilerlemiş ve çok önemli hizmetlere imza atmışlar. İmam hatip meselesi onun en çok mutluluk duyduğu, gurur duyduğu hizmetlerden bir tanesiydi.

ONLAR TOHUM ATTILAR

Programa ev sahipliği yapan İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban da selamlama konuşmasında bu programa ev sahipliği yapmaktan büyük bir mutluluk duyduğunu söyledi. Taban, "Aramızda çok değerli büyüklerimiz, hocalarımız var. Onlar tohumları attılar, bugün fidanlar yeşerdi. Ülkemize hizmet eden pek çok değerli isim var. Bundan dolayı çok mutlu olduğumuzu ifade etmek istiyorum" diye konuştu.

ÖNCÜLERE VEFA OTURUMU

Türkiye genelindeki 7 şehirde kurulan ilk imam hatip lisesi mezunlarının katıldığı programda, Öncülere Vefa Oturumu adıyla ÖNDER Genel Başkanı Abdullah Ceylan moderatörlüğünde bir söyleşi de gerçekleştirildi. Prof. Dr. Hayrettin Karaman, Prof. Dr. Cevat Akşit ve Dr. Tayyar Altıkulaç geçmişe ve günümüze dair değerlendirmelerini aktardı. Mehmet Ali Sarı, Ahmet Lütfi Kazancı, Hayrettin Tınmaz, Nusret Vardar, Mustafa Öcal, Âdem Apak, Süleyman Uludağ gibi önemli isimlerin yer aldığı program, aile fotoğrafının çekilmesiyle son buldu.