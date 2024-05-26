74 yıllık vefa: Ayakta durabilmemizde Türk askerinin payı var

Yoo, Ankara'da düzenlenen iki ülkenin gazilerinin katıldığı organizasyonun ardından AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Kore'de 74 yıl önce iki ülkenin askerlerinin omuz omuza savaştığını, Türk askerlerinin Kore'de birçok cephede mücadele ettiğini belirten Yoo, "74 yıl önce bizim için yaptığınız fedakarlıklar sayesinde ekonomik olarak ayakta durabildik. Bugünkü gelişmemiz sizin sayenizde oldu." diye konuştu.

Ülkesinde, Türk askerlerinin mezarlarının olmasının kendileri için büyük anlam taşıdığını, o mezarların tarihsel olarak o askerlerin kendileri için neler yaptığını hatırlattığını dile getiren Yoo, Kore Savaşı sonrası Türk askerlerinin kahramanlıklarını küçük yaşlardan itibaren duyduklarını, bu savaş sonrası Türk-Kore dostluğunun daha da arttığını söyledi.

Yoo, Kuzey Kore ile savaş istemediklerini ve barış ortamının devam etmesini umduğunu belirterek, "Aramızda savaş olmamasını diliyorum." dedi.

Kore Savaşı gazilerine yönelik çalışmalarına değinen Yoo, "Derneğimizin amacı gazilerimizi teselli edecek, destekleyecek şeyler yapmak. Onlar için ne gerekiyorsa yapmaya çabalıyoruz." diye konuştu.

Yoo, 16 ülkenin Kore Savaşı'nda kendilerine destek verdiğini, bu ülkelerdeki gazileri destekleyeceklerini söyledi.

- KORE SAVAŞI TEKNİK OLARAK DEVAM EDİYOR



Kuzey Kore'nin 25 Haziran 1950'de Güney Kore'yi işgal etmesiyle başlayıp 27 Temmuz 1953'te sona eren "Kore Savaşı", birçok barış girişimine rağmen barış anlaşması imzalanamadığı için teknik olarak devam ederken, barış anlaşması için bugüne kadar yapılan tüm girişimler sonuçsuz kaldı.

Çin ve Sovyetler Birliği, Kuzey Kore'ye, ABD önderliğindeki Birleşmiş Milletler (BM) de Güney Kore'ye savaş boyunca destek verdi.

BM Güvenlik Konseyinin, BM güçlerini, Kuzey Kore işgalini sonlandırmak için Kore'ye göndermeye onay vermesi üzerine Türkiye de BM tarafında savaşa katılma kararı aldı ve Tuğgeneral Tahsin Yazıcı emrindeki 1. Türk Tugayı, 12 Ekim 1950'de Pusan Limanı'na ulaştı.

Güney Kore Savunma Bakanlığı kaynaklarına göre, savaşa 21 bin 212 askerle toplam 4 tugayla katılan Türkiye, asker sayısı bakımından Kore Savaşı'na katılan 16 ülke arasında 4'üncü sırada yer aldı.

Kore Savaşı'nda 36 bin 940 askerini yitiren ABD, "en çok kayıp veren ülke" oldu. ABD'yi 1078 kayıpla İngiltere izlerken, Kore Gazi Bakanlığının kayıtlarına göre, cephede hayatını kaybeden 700'ü aşkın asker ile yaralanıp cepheden ayrıldıktan sonra yaşamını yitiren ve kaybolanlar da dahil Türkiye, Kore Savaşı'nda 900'ü aşkın şehit vererek 3'üncü sırada yer aldı.

Türk birlikleri ile Çin kuvvetleri arasında 25-27 Ocak 1951'de Kumyangjang-ni Muharebesi'nde, Türk birlikleri büyük başarı gösterdi.

Türk birliği, Kumyangjang-ni'de, kendisinden üç misli kuvvetli düşmana karşı kazandı. Kumyangjang-ni Muharebesi'nde süngü hücumu yapıldı ve bu, tarihteki son süngü taarruzlarından biri olarak görülüyor.

- TÜRK TUGAYINA "KUTUP YILDIZI" ADI VERİLDİ



Savaşa katılan her birliğe isim veriliyordu. BM Silahlı Kuvvetler Başkomutanı General Mc Arthur, Türk Tugayına "Kutup Yıldızı" adını verdi.

Savaşta, Güney Kore ve BM tarafından yaklaşık 5 bin kişi, Kuzey Kore ve Çin'den ise yaklaşık 70 bin kişi esir düştü. Ateşkes anlaşmasından bir ay önce Haziran 1953'teki esir değişiminde Türk Tugayı'ndan esir düşen 244 kişinin tamamı döndü.

Kore'nin Busan kentindeki BM Kore Anıtsal Mezarlığı'nda da savaşta şehit olan 462 Türk askeri yatıyor.

Kore Savaşı'nda "B-26" savaş uçağının Kuzey Kore üzerindeki taarruzu sırasında uçaksavarla düşürülmesi sonucu Üsteğmen Muzaffer Erdönmez'in şehit olduğunun belgelenmesinin ardından Türkiye, "Kore Savaşı'na hava desteği sağlayan 8'nci ülke" olarak tanındı.

Kore Savaşı'na katılan birlikler arasında Türk askeri, savaşta öksüz ve yetim kalan Koreli çocuklar için okul inşa eden tek birlik oldu.

O zaman açılan Ankara Okulu'nu ve Türk askerinin fedakarlıklarını unutmayan Güney Kore halkı, Türk halkını kan kardeşi olarak nitelendiriyor.