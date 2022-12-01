742 FETÖ'cü ATM'lerdeki kameralara yakalandı

FETÖ'nün güncel yapılanmasına ilişkin 18 Ekim'de 59 ilde başlatılan 'Gazi Turgut Aslan Operasyonu'nda detaylar belli oldu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 2021'de Çanakkale'de yürütülen FETÖ soruşturmasındaki bir kişinin, örgütün Ankara'da yeniden yapılanmaya başladığına yönelik beyanı üzerine harekete geçti.

Başsavcılık, FETÖ'nün yurtdışındaki üst düzey yöneticileri tarafından verilen talimatlar doğrultusunda, örgütün dağılmasını engellemek ve yeniden canlandırılmasına yönelik yürütülen faaliyetlerin, Ankara'yla sınırlı kalmadığını tespit etti.

Başsavcılık soruşturmayı derinleştirerek FETÖ'nün yeniden yapılanmasının Ankara dışında 59 ilde aynı yapılanmaya gittiğini tespit etti. Terör örgütünün, bu yeni stratejisini uygulamak için cezaevlerinden tahliye edilen mensuplarını yeniden bir araya getirdiği, finansal faaliyetlerde yoğunlaştığı belirlenirken FETÖ üyeliği ve yöneticiliğinden tutuklananların kimlik bilgileri incelemeye alındı.

AKRABALARININ HESAPLARI İNCELENDİ

Sabah'ın haberine göre, Söz konusu kişilerin birinci dereceden akrabalarının hesap hareketleri kontrol edildi. İnceleme sonucu bu kişilerin, bulundukları iller dışında, üçüncü şahıslar tarafından kartsız işlem menüsü üzerinden para transferi gerçekleştirdiği aktarıldı.

Havalelerin, ATM'lerden, sadece karşı tarafın bilgileriyle, doğrulama kodu istemeden gönderme imkânı sunan kartsız işlem üzerinden yapıldığının tespit edilmesi üzerine ülke genelindeki 10 bin 109 ATM kamerasının son bir yıldaki kayıtları soruşturma dosyasına eklendi.

Tutuklu FETÖ mensuplarının yakınlarına, ATM üzerinden hesap izi bırakmadan para yatıranların, örgütün muavenetçi ismini verdikleri kişiler olduğu belirlendi. Başsavcılık, başkent dışındaki şüpheliler hakkında adli işlem yapılması için elde ettiği delilleri, bu kişilerin bulduğu illerin başsavcılıklarına da gönderdi.