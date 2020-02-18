75 küçükbaş hırsızlığına 2 tutuklama

DHA 18 Şubat 2020 Salı11:10 - Güncelleme: 18 Şubat 2020 Salı 11:10

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, ilçede son günlerde artan hayvan hırsızlığına yönelik çalışma başlattı. Gece saatlerinde girdikleri ağıllardan 75 küçükbaş çaldığı belirlenen M.Y. ve A.V. jandarmanın operasyonu ile yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada çalınan hayvanlar bulundu.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Hırsızlık olayına karıştığı belirlenen 2 kişinin yakalanması için ise çalışmaların sürdüğü bildirildi.