Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, AK Parti Bartın İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuşuyor.

Bakan Bayraktar'ın açıklamalarından satırbaşları:

Hedefimiz Türkiye'yi enerjide tam bağımsız hale getirmek.

75 milyar metreküplük yeni doğalgaz keşfi Türkiye'yi üst lige taşıyacak.

Çok önemli bir keşif. Bu ülkemize ayrı bir zenginlik olarak katılmış oldu. Hedefimiz en kısa sürede oradaki bu rezervi kullanabilmek.

Türkiye Yüzyılı vizyonunda bizim hedefimiz Türkiye'yi enerjide tam bağımsız hale getirmek. Bu doğrultuda son 23 yılda çok büyük işler yaptık. 2016 yılından sonra ise biz petrol ve doğal gaz arama çalışmalarımızda yeni bir safhaya geçtik