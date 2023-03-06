7,5 saatlik zirvenin detaylarını anlattılar: Başkan Erdoğan müthiş bir adım atıyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bakanlar Kurulu ve akademi dünyasından katılımların gerçekleştiği Türkiye Ulusal Risk Kalkanı Modeli'nin ilk toplantısı İstanbul'daki Dolmabahçe Ofisi'nde düzenlendi.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve on bir şehrimizi tarihte görülmemiş bir tahribata sürükleyen deprem felaketlerinin akabinde organize edilen toplantıda, başkan Erdoğan 'yatay mimariden vazgeçilmeyeceğini' vurguladı.

Başkan Erdoğan, "Şüphesiz asıl olan sizlerin değerlendirmeleri, analizleri, tespitleri, teklifleridir" diyerek sözü uzmanlara bıraktı. Sabah'ın haberine göre, Toplantıya katılım sağlayan veya ihtisas kurulunda adı geçen akademisyenler ve alanında uzman isimler, 7,5 saatlik toplantının detaylarını paylaştı.

Prof. Dr. Mustafa Kumral:

"Sayın Cumhurbaşkanı 7,5 saat boyunca herkese söz verdi, herkes açık açık fikrini belirtti. Ortak bir mesaj vardı ama tüm hocalarımızın konuşmalarında farklı vurgular vardı ve bunlar çok önemliydi. Bunlar tek tek not alındı... Ulusal Risk Kalkanı Modeli projesi kapsamında şu anda 9 tane olan politikalar kurulu 10'a çıkarılmış oluyor. Ayrıca Türkiye Afet Politikalar Kurulu oluşturuluyor. Bu kurulda sadece depremle alakalı değil, yangın; sel ve kuraklık gibi tüm afetlere yönelik çalışmalar yürütülecek. Türkiye'nin afet ülkesi olduğu artık net bir şekilde ortaya çıktığı için bütün afetlerle alakalı bir politika belirleme yoluna gidiliyor. "

Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı:

"43 yıllık hocayım. Hayatımda gördüğüm ilk toplantıydı... Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı, bilim insanlarını bir araya getiriyor ve burada fikir birliği oluşturmak için müthiş bir adım atıyor. Bilimin desteğini alarak yapılacak çalışmalarda böyle bir ortam oluşturuyor ve siyaset üstü bir konu olduğunu açıklıyor...Yılların hocasıyım, insanlar rektörleriyle öyle kolay kolay bir araya gelemiyor... Çok etkileyiciydi... Cumhurbaşkanımızın Belediye Başkanlığı döneminde oluşturduğu bir kurul vardı ve ben de üyesiydim. O günleri hatırlattı bana bu toplantı... Siyset üstü bir kuruldu. Fikri yapı oluşturuldu. Bilim adamları dinlendi, fikirlerinden istifade edildi."

Prof. Dr. Okan Tüysüz:

"Faydalı bir toplantıydı. İlk defa böyle üst düzey bir toplantı olmasını anlamlı buldum. Biz de gittik orada görüşlerimizi belirttik. Umarız ki hayata geçer... Mesleki anlamda fayların araştırılması, sıvılaşan zeminlerin araştırılması, buralarda yerleşim yapılmaması gibi önerilerde bulundum. Bakanlar da oradaydı. Afet politikaları kurulu oluşturulacağı söylendi. Bilim insanlarının görüşünün dinlenmesi önemliydi." ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu:

"Bizim yapmamız gereken şey depremden sonra ortaya çıkan arama kurtarma çalışmalarını, tıbbi ihtiyacı, çadır kurmayı ve yemek dağıtmayı ortadan kaldırmak. Bunları daha iyi yapmak değil yani bunlara ihtiyaç kalmaması için çalışmak... Yani 'Nasılsa enkazı kaldırırız' değil, 'İnsanlar nasıl enkaz altında kalmaz' diye çalışmak lazım. Zaten Sayın Cumhurbaşkanının yaptığı konuşma bunu vurguluyordu. 'Artık risk yönetimi yapacağız, kriz yönetimi değil' diyordu... Artık afetten önceki riski düşünmemiz ve bunu azaltmamız lazım...

Prof. Dr. Lütfi Akça:

"Toplantının öncesinde başlatılan proje, Ulusal Risk Kalkanı Modeliydi. Aslında bütün ülkelerin ulusal risk projeleri ve modelleri var. Bu doğru bir yaklaşım... AFAD kapsamında risk çalışmaları vardı ama burada biraz daha kapsayıcı ve genişletilmiş bir toplantıydı.

Prof. Dr. Kasım Yenigün:

Devletin üst kademedeki isimlerinin toplantıyı ne denli sahiplendiklerini, "Benim ve diğer arkadaşların ortak düşüncesi şuydu, devletin en üst düzeydeki kurumları olayı ciddi bir şekilde sahiplenmişti. Sayın Cumhurbaşkanı da zaruri bir iki çıkışın dışında 7,5 saatin tamamında oradaydı. Değer verildiğini gördük. Hocaların ortak görüşü buydu... Yapılan öneriler ve eleştiriler dahil olmak üzere dikkatli bir şekilde not alındı... Hepsi takip edildi... Bu da son derece önemliydi... Gelen tekliflerin hepsi not alınmakla beraber Cumhurbaşkanlığı nezdinde bunların takip edileceğini Sayın Cumhurbaşkanımız kapanışta belirtti. "

Prof. Dr. Cemalettin Okan Aksoy:

"Başkan Erdoğan 7 saat boyunca toplantıyı yönetti. Bilim insanları sürece nasıl katkı sunulacağını anlattı. Riskler karşısında ne yapılacağı ele alındı. Projelerden bahsedildi. Türkiye'yi ilgilendiren, deprem, orman yangını ve birçok önemli mesele ele alındı. Çözüm önerileri değerlendirildi." ifadelerini kullandı.