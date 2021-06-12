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  • 75 yaşındaki adam yıpranan bayrağı değiştirmek için çıktığı ağaçta rahatsızlandı
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75 yaşındaki adam yıpranan bayrağı değiştirmek için çıktığı ağaçta rahatsızlandı

Düzce'de yıpranan Türk bayrağını değiştirmek için çıktığı ağaçta rahatsızlanarak mahsur kalan 75 yaşındaki Mehmet Karagüllü'nün imdadına, itfaiye ve sağlık ekipleri yetişti. Ambulansa alınan Karagüllü, Düzce Atatürk Devlet Hastanesine götürüldü.

AA12 Haziran 2021 Cumartesi 16:18 - Güncelleme: 12 Haziran 2021 Cumartesi 16:18
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Kaynaşlı ilçesine bağlı Üçköprü köyünde yaşayan Karagüllü, yıprandığı için her yıl değiştirdiği Türk bayrağını yenilemek için ağaca çıktı.

Bir süre sonra rahatsızlanan Karagüllü'nun yakınları durumu fark ederek muhtar Hüseyin Turna'ya ve itfaiyeye haber verdi.

Bölgeye gelen itfaiye ve sağlık ekipleri, güvenlik önlemleri alarak ağaca çıkıp Karagüllü'ye müdahale etti.

İtfaiye ekipleri, daha sonra arazi araçlarının vinci ve kurdukları makaralı halat yardımıyla Karagüllü'yü ağaçtan indirdi.

Ambulansa alınan Karagüllü, Düzce Atatürk Devlet Hastanesine götürüldü.

Muhtar Turna, Karagüllü'nün bayrak sevdalısı olduğunu ve yıpranan bayrağı her yıl kendi başına değiştirdiğini belirterek, "Kendisine 'Komando Mehmet' deniyor. Bu bayrağı kimseye değiştirtmez. Her yıl çıkar kendisi değiştirir. Tekrar çıkmış ama bu kez fenalaşmış. Bana yakınları haber verdi, ben de yetkililere." diye konuştu.

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