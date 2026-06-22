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76 ilde uyuşturucu tacirlerine darbe: 2 bine yakın kişi yakalandı

İçişleri Bakanlığı 76 ilde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik son 2 haftada düzenlenen operasyonlarda 1926 şüphelinin yakalandığını 976 kişinin tutuklandığını duyurdu.

HABER MERKEZİ22 Haziran 2026 Pazartesi 15:05 - Güncelleme:
76 ilde uyuşturucu tacirlerine darbe: 2 bine yakın kişi yakalandı
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İçişleri Bakanlığı'nın paylaşımında şu ifadeler kullanıldı:

76 ilde "Uyuşturucu Madde Satıcılarına" yönelik Polisimiz tarafından son 2 haftada düzenlenen operasyonlarda; 1 Ton 707 kg Uyuşturucu Madde ile 2 milyon 156 bin 215 adet Uyuşturucu Hap ele geçirildi. 1.926 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden; 976'sı tutuklandı. -376'sı hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor. Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüklerince toplam 76 ilde; 2 bin 889 ekip, 5 bin 455 personel, 25 hava aracı ve 53 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla operasyonlar düzenlendi. Gençlerimizin geleceğini, ailelerimizin huzurunu ve toplumumuzun güvenliğini hedef alan zehir tacirlerine asla fırsat vermiyor, uyuşturucuya yönelik operasyonlarımızı kesintisiz şekilde sürdürüyoruz. Kahraman Polislerimizi, Başkanlığımızı, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz."
  • uyuşturucu operasyonu
  • şüpheli yakalama
  • hapis cezası

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