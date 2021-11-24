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Güncel

76 yaşındaki adam yalnız yaşadığı barakada ölü bulundu

Adana'da Bebekli Kilise'nin yanında bulunan binanın damındaki barakada yalnız yaşayan Mehmet Şerif Tan (76), ölü bulundu.

DHA24 Kasım 2021 Çarşamba 10:14 - Güncelleme: 24 Kasım 2021 Çarşamba 10:14
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Olay, dün saat 11.00 sıralarında Seyhan ilçesi Tepebağ Mahallesi'nde meydana geldi. Bebekli Kilise'nin yanındaki 2 katlı binanın damında kurulan barakada yalnız yaşan Mehmet Şerif Tan'dan haber alamayan yakınları, kontrol etmek için adrese gitti. Yakınları, kapıyı açan olmayınca polise haber verdi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kapısı çilingire açtırılarak girilen evde Tan, yerde hareketsiz yatarken bulundu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Mehmet Şerif Tan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Yapılan incelemenin ardından Mehmet Şerif Tan'ın cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

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