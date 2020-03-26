76 yaşındaki lösemi hastası adam, kontrolden eve dönerken arabada hayatını kaybetti

IHA 26 Mart 2020 Perşembe 13:10 - Güncelleme: 26 Mart 2020 Perşembe 13:10

Edinilen bilgiye göre, Melikgazi ilçesine bağlı Germir Mahallesi Avanos Caddesi’nde gerçekleşen olayda, lösemi hastası olduğu öğrenilen 76 yaşındaki Yaşar Doğan, sabah kendisini özel bir hastaneye kontrole götürmesi için torununu aradı. Hastaneden çıktıktan sonra Yaşar Doğan’ı evine bırakmak isteyen torunu, kapının önüne geldiklerinde dedesini arka koltukta hareketsiz yatarken buldu. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 ve polis ekipleri sevk edildi.

112 ekiplerinin olay yerinde yaptığı belirlemede Yaşar Doğan’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yaşlı adamın cansız bedeni yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.