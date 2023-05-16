77 bin 647 depremzede öğrenci okuluna geri döndü

Milli Eğitim Bakanı ve AK Parti Ordu Milletvekili Özer, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Deprem bölgesindeki eğitim yuvalarımızı evlatlarımızla buluşturmamız, hayatın olağan akışında ilerlemesine büyük katkı sağladı. Afet bölgesinden farklı illerimize naklini aldıran öğrencilerimizin 77 bin 647'si okulları ve arkadaşlarına yeniden kavuştu" dedi.

Depremin yaşandığı illere dönüş yapan öğrenci sayısına ilişkin bilgilerin bulunduğu bir grafiğe de yer yer veren Özer'in paylaşımında, 77 bin 647 öğrencinin şehirlere göre dağılımı şu şekilde:

"Kahramanmaraş 24 bin 833, Hatay 14 bin 382, Gaziantep 9 bin 274, Malatya 11 bin 76, Adıyaman 9 bin 944, Adana 2 bin 642, Osmaniye 2 bin 332, Şanlıurfa bin 487, Diyarbakır bin 422, Kilis 255."