İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya uyuşturucuya yönelik 2 haftadır devam eden "Narkokapan-9" operasyonları ile 1 ton 50 kilogram uyuşturucu madde ve 13 milyon 835 bin 786 adet uyuşturucu hapın ele geçirildiğini, 2 bin 795 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın paylaştığı bilgilere göre, 77 ilde emniyet güçleri tarafından son iki haftadır devam eden "Narkokapan-9" operasyonları düzenlendi. 4 bin 192 ekip, 10 bin 480 personel, 47 hava aracı ve 98 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla düzenlenen operasyonlar sonucu 1 ton 50 kilogram uyuşturucu madde ve 13 milyon 835 bin 786 uyuşturucu hap ele geçirildi. Ayrıca operasyonlar sonucu 2 bin 795 şüpheli yakalandı.

