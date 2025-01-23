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77 ilde uyuşturucuya operasyon

77 ilde uyuşturucuya yönelik son 2 haftadır devam eden “NARKOKAPAN-9” operasyonlarında; 2 bin 795 şüpheli yakalandı.

İHA23 Ocak 2025 Perşembe 08:18 - Güncelleme:
77 ilde uyuşturucuya operasyon
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya uyuşturucuya yönelik 2 haftadır devam eden "Narkokapan-9" operasyonları ile 1 ton 50 kilogram uyuşturucu madde ve 13 milyon 835 bin 786 adet uyuşturucu hapın ele geçirildiğini, 2 bin 795 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın paylaştığı bilgilere göre, 77 ilde emniyet güçleri tarafından son iki haftadır devam eden "Narkokapan-9" operasyonları düzenlendi. 4 bin 192 ekip, 10 bin 480 personel, 47 hava aracı ve 98 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla düzenlenen operasyonlar sonucu 1 ton 50 kilogram uyuşturucu madde ve 13 milyon 835 bin 786 uyuşturucu hap ele geçirildi. Ayrıca operasyonlar sonucu 2 bin 795 şüpheli yakalandı.

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