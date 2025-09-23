7,7 milyon yıllık kaplan fosili Kayseri'de bulundu: Dünya çapında fosil müzesi yapılacak

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, kazının bilimsel danışman heyetinde yer alan Prof. Dr. Başoğlu ve Prof. Dr. Pınar Gözlük Kırmızıoğlu ile kazı alanında incelemelerde bulundu.

Büyükkılıç, ayaklandırma çalışması kapsamında 3D yazıcıyla yapılan zürafa fosilinin de yer aldığı kazı alanında, temsili kazı yaptı.

Fosillerin 7,7 milyon yıl öncesine ait olduğunu belirten Büyükkılıç, buradaki zenginliğin göz ardı edilemeyeceğini, fillerin atası, gergedanlar, zürafalar, 3 toynaklı atlar ve sırtlan gibi yırtıcı hayvanlar başta olmak üzere her çeşitten fosilin bulunduğunu söyledi.

Özellikle bulunan fil kafataslarının önemli olduğuna dikkati çeken Büyükkılıç, fosillerin sergileneceği müzenin inşaatının sürdüğünü, gelecek yılın sonuna doğru tamamlanacağını kaydetti.

Prof. Dr. Başoğlu ise bölgenin fosil açısından çok zengin olduğunu, yurt dışından bilim insanlarının da bu projede yer aldığını, 3 bilimsel yayın yaptıklarını çünkü eldeki fosillerin dünyada eşi benzerinin bulunmadığını dile getirdi.

Bu yıl kazıların çok verimli geçtiğini vurgulayan Başoğlu, "3 hortumlu memeli kafatası bulduk. Bir sezonda bunu bulmak mucize gibi bir şey. Şu an laboratuvarda üzerinde incelemeler yapıyoruz. Yeni sürprizlerle karşınıza gelebiliriz belki yepyeni bir türden bahsedeceğiz ancak biraz zamana ihtiyaç var, çalışmalarımız bitsin, tanımlamalarımız bitsin açıklama yapacağız. Bu yılın başka önemli buluntusu da kılıç dişli kaplandı. Geç miyosenin baskın yırtıcısı, köpek dişlerinin uzunluğu 25-30 santimetreyi buluyor. Epey iri ama günümüzde nesli tükenmiş bir canlı." diye konuştu.