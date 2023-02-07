İSTANBUL 2°C / 0°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Şubat 2023 Salı / 17 Recep 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,8352
  • EURO
    20,1614
  • ALTIN
    1136.24
  • BIST100
    4505.34
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • 7,7'lik depreme neden olan fayın yeryüzünü kestiği yer bulundu!
Güncel

7,7'lik depreme neden olan fayın yeryüzünü kestiği yer bulundu!

Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM) Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Kahramanmaraş merkezli depremlere neden olan fayın yüzey kırığını Kahramanmaraş-Gaziantep yolundaki Tevekkelli köyü yakınlarında tespit ettiklerini bildirdi.

AA7 Şubat 2023 Salı 19:47 - Güncelleme:
7,7'lik depreme neden olan fayın yeryüzünü kestiği yer bulundu!
ABONE OL

Sözbilir, yaptığı yazılı açıklamada, depremin ardından, Afyon Kocatepe Üniversitesi Deprem Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Çağlar Özkaymak ve Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Volkan Karabacak ile Kahramanmaraş'ta incelemelerde bulunduklarını belirtti.

Çalışmalar sırasında 10 ilde hissedilen 7,7 büyüklüğündeki depreme neden olan fayın yeryüzünü kestiği yeri bulduklarını aktaran Sözbilir, şunları kaydetti:

"Fay yeryüzünde ortalama 3 metre atım yaratmış, bunu fayın kestiği asfalt yolu ortalama 3 metre sol yana ötelemesinden anlıyoruz. Bu fay literatürde Gölbaşı-Türkoğlu segmenti olarak bilinir. Böylece fayın Gölbaşı-Türkoğlu hattı boyunca kırıldığını söyleyebiliriz. Bu zon boyunca ve yakınındaki evlerin önemli bir bölümü yıkılmış durumda. Bunu Kahramanmaraş-Gaziantep yolundaki Tevekkelli köyü yakınlarında gözlemledik."

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.