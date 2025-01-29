Kartalkaya'daki otel, 'maliyetli' bulduğu eksikleri belediyenin yönlendirmesiyle sümenaltı etti. O formdaki tespitlerin maliyetini uzmanı hesapladı.

Türkiye'yi yasa boğan yangın faciası soruşturmasında Grand Kartal Otel'in muhasebeci Kadir Özdemir'in ifadesinde otelin genel müdürü Emir Aras'ın itfaiyenin 16 Aralık 2024'te tespit ettiği eksiklikleri 'Çok masraflı' diyerek iptal ettirdiğini itiraf etmişti. Oda fiyatının günlük ortalama 30 bin lira olduğu otelde tespit edilen eksikliklerin maliyetini Akşam Gazetesi uzmanına sordu.

KALEM KALEM HESAPLANDI

Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri İşletmecileri Derneği Başkanı Cengiz İmeci, Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nün 16 Aralık 2024'te yaptığı denetimde belirlediği eksiklerin maliyetini kalem kalem hesapladı. 12 katlı, 350 yatak kapasiteli, 161 odalı otelde 36'ı çocuk 78 cana mal olan yangına sebep olan eksiklerin masrafı yaklaşık 895 bin lira çıktı.

İHMALLERİN FATURASI

Işıklı Yönlendirme Levhaları: Tanesi 200 TL. 500 adet kullanılması halinde 100 bin TL masraf.

Binadaki Acil Aydınlatma: Tanesi 500 TL. 500 adet kullanılırsa maliyet 250 bin TL.

Elektrik Tesisatı Uygunluk Raporu: Yaklaşık 100 bin TL.

Söndürme Gereçleri Talimatları (Yangın söndürme cihazı, yangın dolabı, sprinkler: Tanesi 20 TL'den 500 adet kullanıldığında maliyeti 20 bin TL.

Algılama Sistemleri ve Yangın Alarmı (Isı, duman dedektörü): Tanesi 500 TL'den 500 adet kullanılması halinde maliyeti 250 bin TL.

Paratoner (Yıldırım çarpmasını önleme): Uygunluk kontrolü yaklaşık 25 bin TL.

İnceleme ve Denetleme Kontrol Formu: 2'nci acil çıkış kapısı yangın kapılarının mevzuata uygun olmamasının yenilenme maliyeti 3 çıkış için 150 bin TL.

HARCAMA VERGİDEN DÜŞÜYOR

Maliyet hesaplamasını yapan İmeci, facianın göz göre göre geldiğini belirterek, "Bu masraf yapılsa 78 can belki de bugün hayattaydı. Üstelik devlet yangın önlemi harcamalarında yüzde 25 vergiden düşüyor" dedi.

OTEL FACİASINDA İKİNCİ İTİRAF

78 kişinin yaşamını yitirdiği Bolu'da Grand Kartal Otel'de çıkan yangının ardından tutuklanan Genel Müdür Ahmet Demir, şirketin ikinci işletmesi Gazelle Otel'in de yangın uygunluk raporu olmadığını söyledi.

Bolu'da 78 kişinin ölümüne neden olan otel yangını faciasında 26 kişi gözaltına alınmıştı. 19 kişi tutuklanırken, 6'sı adli kontrol şartıyla olmak üzere 7 kişi serbest bırakılmıştı. Davaya ilişkin işletme sahibi Halit Ergül'ün sahibi olduğu Gazelle Resort Oteli'nde ise 13 kişi gözaltına alınmıştı. Aynı ihmallerin bulunduğu Gazelle Otel geçici süreliğine oteli kapatma kararı alırken, Gazelle Otel'in tutuklanan Genel Müdürü Ahmet Demir'in ifadesi ortaya çıktı.

İŞLEMLERİ HIZLANDIRALIM

İfadesinde Grand Kartal Otel'deki evrak sürecinin hızlanmasıyla ilgili Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener ile telefonla görüştüğünü ifade eden Gazelle Resort Otel'in Genel Müdürü Ahmet Demir şunları söyledi: "2024 yılının Aralık ayı sonlarına doğru muhasebe müdürü Kadir Özdemir bana, belediye evrakına göre Grand Kartal Otel'de genel bir eksikliğin olduğunu, yeni bir müracaatta bulunduklarını belirterek, "Müracaat işlemini hızlandırabilir miyiz?' dedi. Ben de Sedat Gülener'e bu konuyu telefonda ilettim."

EKSİKLİKLERİ SÖYLEMEDİ

"Sedat Gülener, bana Grand Kartal Otel'in ilk denetlemesi ile alakalı herhangi bir şey söylemedi. Otelde eksiklik olup olmadığına ilişkin herhangi bir sözü olmadı. Kendisi ikinci müracaatla ilgili bana 'Konuyu öğrenelim, yardımcı olurum' dedi. Ben ikinci müracaat için görüşme yapmıştım. İşlemin olumlu sonuçlandığını Kadir Özdemir bana söylemiştir."

TATBİKAT YAPILMADI

"Gazelle Otel'de yangın tatbikatı 2025'te yapılmadı. 2023 veya 2024'te yapıldığını hatırlıyorum. Tatbikat neticesinde ISG defterine kayıt oluşturuluyor. Gazelle Otel'in yangın uygunluk raporu olmadığını biliyorum. Turizm Bakanlığı'nın akredite firmaları var. 2023 yılından beri her yıl bunlar denetim yapıyorlar. İsimleri hatırlamıyorum. Ancak bunlar kayıtlarda var. Grand Kartal Oteli de, Gazelle Oteli de hizmet alınan şirketlerin denetlediğini biliyorum."

GENEL MÜDÜR SUÇU MUHASEBECİLERE ATTI

Grand Kartal Otel yangınına ilişkin tutuklanan şirketin genel müdürü Emir Aras'ın savcılık sorgusundaki ifadelerine ulaşıldı. Her kış Grand Otel'e çıktığını, burada genel müdür olarak görev yaptığını belirten Aras, şunları söyledi: "Ancak fiilen bilgisayarlara bakarım. Rezervasyonları kontrol ederim. Oteldeki denetimleri muhasebeciler yapar. Sezon başında İl Sağlık ve Özel İdare'den gelirler. Onlarla denetim yaparlar. Turizm Bakanlığı'ndan geliyorlar, yine muhasebeciler gelen kişilere refakat ederler. Otel müdürü, bunlara refakat eder. Otel müdürü Zeki Yılmaz'dır. En son Turizm Bakanlığı'nın yaptığı denetim sırasında ben de vardım. Damat olduğum için oradayım."

Gazelle Resort ve Spa Otel'in orman işgalleri ve 'mesire' oyunlarıyla 220 dönüme çıkarıldığı ortaya çıktı.

FACİAYI TBMM ARAŞTIRACAK

Bolu Kartalkaya'da 78 kişinin ölümüne neden olan yangın faciası ile ilgili TBMM Genel Kurulu'nda; Meclis Araştırma Komisyonu kurulması önergesi kabul edildi.

VİCDANSIZLIĞA 3 TUTUKLAMA

Kartalkaya'daki otel yangınında vefat edenlere bir sosyal medya platformu üzerinden 'çirkin ve ahlak dışı sözler sarf eden' Filiz A. Nevşehir'de, iki şüpheli ise İstanbul'da tutuklandı. Yaşları küçük olan 3 kişi içinse ek süre alındı.

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