79. ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı EGM 2018 ÖGG 79.Dönem sınav sonuçları sorgulama ekranı sinavsonuc.ozelguvenlik.pol.tr

79. ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı EGM 2018 ÖGG 79.Dönem sınav sonuçları sorgulama ekranı erişime açıldı mı 79. ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak sorulanı ilişkin yeni gelişmeleri yakından takip eden Özel Güvenlik Görevli adayları için merak edilenleri bu haberimizde derledik. Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) sınavının sonuçları için nefesler tutuldu. Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Daire Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen 79. ÖGG sınavının sonuçları beklenilen tarihte açıklanmadı. Sınava giren adaylar, bir yandan resmi internet sitesi bir yandan da sosyal medya platformları üzerinden yetkililere ulaşmaya çalışıyor. ÖGG (Özel Güvenlik Görevlisi) 79. Temel eğitim sınav sonuçları için bekleyiş devam ediyor. Daha önce yapılan duyuru nedeniyle 2 Aralık'ta gerçekleştirilen Özel Güvenlik sınav sonuçlarının 14 Aralık Cuma günü açıklanması bekleniyordu ancak beklentiler sonuçsuz kaldı. 79. ÖGG sınav sonuçları EGM son dakika habarleri ve yeni gelişmeleri star.com.tr habre sitemiz üzerinden ulaşabilirsiniz.

ÖGG SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

79. dönem ÖGG sınav sonuçlarıyla ilgili henüz net bir bilgi paylaşılmadı. 79. dönem ÖGG sınav sonuçları http://sinavsonuc.ozelguvenlik.pol.tr/ adresi üzerinden erişime açılacak, adaylar T.C kimlik numaralarıyla bireysel sonuçlarını görüntüleyebilecek.

ÖGG SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI



ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ OLMAK İSTEYENLERDE ARANAN ÖZELLİKLER



5188 sayılı Kanunun 10’uncu maddesi gereğince özel güvenlik görevlilerinde aşağıdaki şartlar aranır:



• Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

• Görevin yapılmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile engeli bulunmamak.

• Özel güvenlik temel eğitimini başarıyla tamamlamış olmak.



• Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan ma lvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya fuhuş suçlarından mahkûm olmamak.





Silahlı Özel Güvenlik Görevlisi Olacaklarda Ayrıca;



• 21 yaşını doldurmuş olmak.

• En az lise veya dengi okul mezunu olmak

• 6136 sayılı Kanun ve ilgili mevzuatında belirtilen şartları taşıması ve ayrıca haklarında valilikçe yapılacak güvenlik soruşturmasının olumlu olması. Silahsız Özel Güvenlik Görevlisi Olacaklarda Ayrıca;

• 18 yaşını doldurmuş olmak.

• En az sekiz yıllık ilköğretim veya ortaokul mezunu olmak.

• Haklarında valilikçe yapılacak olan arşiv araştırmasının olumlu olması.

79. ÖGG SINAV DEĞERLENDİRME VE YAZILI SINAV İTİRAZLARI



Yazılı sınava itiraz eden adaylar Halk Bankası Şubelerine sınav adı ve kimlik bilgilerini bildirerek 10 TL ücret yatıracaklardır.

Adaylar, ilgili banka hesabına yazılı sınava itiraz ücretini yatırdıktan sonra Başkanlığımızın www.ozelguvenlik.pol.tr web adresinde yer alan “Özel Güvenlik Personeli/Aday” uygulamasından kendi kullanıcı adı ve şifresi ile giriş yaparak itiraz açıklamasını belirtikten sonra adayın itiraz kaydı oluşturulmuş olacaktır. Ayrıca banka hesabına yatırdıkları sınav itiraz ücreti dekontlarını İl Emniyet Müdürlüğü Özel Güvenlik Şube Müdürlüklerine teslim edecek ve ilgili personel adayların veri girişlerini Özel Güvenlik Bilgi Sistemine yapacaktır.



Ücretini yatırmayan adayların itiraz dilekçeleri işleme alınmayacaktır. Yapılan sınavla ilgili sınav soruları, cevap anahtarları, sınav sonucu, itiraz sonuçları ve sınavla ilgili talimatlar Özel Güvenlik Daire Başkanlığının www.ozelguvenlik.pol.tr web sitesinden Ar-Ge ve Bilgi Sistemleri Şube Müdürlüğü tarafından ilan edilecektir.



Yazılı sınav sonucuna itiraz ile ilgili olarak talimatın 8.1. 8.2. ve 8.3. maddelerinde belirtildiği şekilde yapılacaktır. Özel Güvenlik Daire Başkanlığına dilekçe vb. şekilde yapılan müracaatlar ile ozelguvegitim@egm.gov.tr adresine yapılan itirazlar değerlendirilmeye alınmayacaktır. Bu durum sınav salonlarında gözetmenler tarafından adaylara duyurulacaktır.

ÖZEL GÜVENLİK 79. TEMEL EĞİTİM SINAVI SINAV TALİMATI



05 Aralık 2018 : Sınav sorularının ve cevap anahtarlarının yayınlanmasının planlandığı tarihtir.



14 Aralık 2018 : Sınav sonuçlarının açıklanmasının planlandığı tarihtir.



17-21 Aralık 2018 : Yazılı sınav sonucuna itiraz etme süresidir. Başkanlığımızın www.ozelguvenlik.pol.tr web adresinde yer alan ve kullanıcıları otomasyon projesine yönlendirecek olan “Özel Güvenlik Personeli/Aday” uygulamasına adaylar tarafından itiraz kayıtlarının girileceği ve İl Emniyet Müdürlüklerince Özel Güvenlik Bilgi Sistemine itiraz kayıtlarının yapılacağı tarih aralığıdır.



26 Aralık 2018 : Yazılı sınav itiraz sonuçlarının açıklanmasının planlandığı tarihtir







ÖZEL GÜVENLİK 55. YENİLEME EĞİTİMİ SINAVI SINAV TALİMATI



05 Aralık 2018 : Sınav sorularının ve cevap anahtarlarının yayınlanmasının planlandığı tarihtir.



21 Aralık 2018 : Sınav sonuçlarının açıklanmasının planlandığı tarihtir.



24-28 Aralık 2018 : Yazılı sınav sonucuna itiraz etme süresidir. Başkanlığımızın www.ozelguvenlik.pol.tr web adresinde yer alan ve kullanıcıları otomasyon projesine yönlendirecek olan “Özel Güvenlik Personeli/Aday” uygulamasına adaylar tarafından itiraz kayıtlarının

girileceği ve İl Emniyet Müdürlüklerince Özel Güvenlik Bilgi Sistemine itiraz kayıtlarının yapılacağı tarih aralığıdır.



31 Aralık 2018 : Yazılı sınav itiraz sonuçlarının açıklanmasının planlandığı tarihtir.



Son zamanların en gözde ve yoğun talep gören meslekleri arasında ön sıralarda yer alan Güvenlik Görevlisi mesleğini yapacak adaylar İlk etapta Özel Güvenlik Kursu ile mesleği öğreniyorlar ardından da Özel Güvenlik Temel Eğitim ve Yenileme Eğitimi Sınavına katılıyorlar. Özel Güvenlik Sertifikalarını, ayrıca kimliklerini alıp istedikleri yerlerde işe başlama hakkına sahip oluyorlar. Güvenlik görevlisi olmak isteyen adaylar, güvenlik görevlisi kursları ile hem meslek öğreniyor hem de sınavdaki başarı derecelerine göre iş potansiyeline sahip oluyorlar.



79. Temel Eğitim ve 55. Yenileme Eğitimi Sonuçları açıklandığında kurumun internet sitesi üzerinden öğrenilebilecek. Özel güvenlik alanında hizmetini sürdüren ya da yenileme yapmak isteyen birçok kişiyi yakından ilgilendiren 79. Temel Eğitim ve 55. Yenileme Eğitimi Sonuçları, TC Kimlik Numarası ile öğrenilebilecek.