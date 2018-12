79. ÖGG ve 55. yenileme soru ve cevaplar yayınlandı mı? EGM 79. ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 79. ÖGG ve 55. yenileme soru ve cevaplar yayınlandı mı? EGM 79. ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 79. ÖGG puan hesaplamaları nasıl yapılıyor? sorularına yanıt arayalar için detayları bu haberimiz üzerinde derledik. 79. Özel Güvenlik Görevlisi 55. yenileme sınavı geçen pazar Emniyet Müdürlüğü EGM tarafından gerçekleşti. ÖGG sınava giren on binlerce aday sınav biter bitmez sonuçlara konsantre oldular. Bilindiği üzere güvenlik görevlisi işlerinde çalışmak için kimlik belgesi almak isteyen adaylar her yıl belirli dönemlerde ÖGG sınavları gerçekleşiyor. Son oturum ise 2 Aralık'ta gerçekleşti. On binlerce vatandaş, 79. ÖGG ve 55. yenileme sınavında ter döktü. Şimdi adayları ÖGG sınav soru ve cevaplar ile sonuç heyecanı sardı. Talimat takviminden henüz haberdar olmayanlar, 79. ÖGG ve 55. yenileme sınav soruları ve sonuçları ile ilgili son dakika haberler ve yeni gelişmeler star.com.tr'de.