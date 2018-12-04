79. ÖGG ve 55. yenileme soru ve cevaplar yayınlandı mı? EGM 79. ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 79. ÖGG puan hesaplamaları nasıl yapılıyor? sorularına yanıt arayalar için detayları bu haberimiz üzerinde derledik. 79. Özel Güvenlik Görevlisi 55. yenileme sınavı geçen pazar Emniyet Müdürlüğü EGM tarafından gerçekleşti. ÖGG sınava giren on binlerce aday sınav biter bitmez sonuçlara konsantre oldular. Bilindiği üzere güvenlik görevlisi işlerinde çalışmak için kimlik belgesi almak isteyen adaylar her yıl belirli dönemlerde ÖGG sınavları gerçekleşiyor. Son oturum ise 2 Aralık'ta gerçekleşti. On binlerce vatandaş, 79. ÖGG ve 55. yenileme sınavında ter döktü. Şimdi adayları ÖGG sınav soru ve cevaplar ile sonuç heyecanı sardı. Talimat takviminden henüz haberdar olmayanlar, 79. ÖGG ve 55. yenileme sınav soruları ve sonuçları ile ilgili son dakika haberler ve yeni gelişmeler star.com.tr'de.

ÖGG SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

SORU VE CEVAPLAR NE ZAMAN YAYINLANACAK?



79. ÖGG ile ÖGG 55. yenileme eğitimi sınav soru ve cevapları 5 Aralık Çarşamba günü yayınlanacak. Fakat saat konusunda net bir açıklama henüz yok.



SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANIYOR?



79. ÖGG sınav sonuçları takvime göre 14 Aralık Cuma günü 55. yenileme eğitimi sınav sonuçları ise 21 Aralık Cuma günü açıklanacak.





79. ÖGG SINAV DEĞERLENDİRME VE YAZILI SINAV İTİRAZLARI



Yazılı sınava itiraz eden adaylar Halk Bankası Şubelerine sınav adı ve kimlik bilgilerini bildirerek 10 TL ücret yatıracaklardır.

Adaylar, ilgili banka hesabına yazılı sınava itiraz ücretini yatırdıktan sonra Başkanlığımızın www.ozelguvenlik.pol.tr web adresinde yer alan “Özel Güvenlik Personeli/Aday” uygulamasından kendi kullanıcı adı ve şifresi ile giriş yaparak itiraz açıklamasını belirtikten sonra adayın itiraz kaydı oluşturulmuş olacaktır. Ayrıca banka hesabına yatırdıkları sınav itiraz ücreti dekontlarını İl Emniyet Müdürlüğü Özel Güvenlik Şube Müdürlüklerine teslim edecek ve ilgili personel adayların veri girişlerini Özel Güvenlik Bilgi Sistemine yapacaktır.



Ücretini yatırmayan adayların itiraz dilekçeleri işleme alınmayacaktır. Yapılan sınavla ilgili sınav soruları, cevap anahtarları, sınav sonucu, itiraz sonuçları ve sınavla ilgili talimatlar Özel Güvenlik Daire Başkanlığının www.ozelguvenlik.pol.tr web sitesinden Ar-Ge ve Bilgi Sistemleri Şube Müdürlüğü tarafından ilan edilecektir.



Yazılı sınav sonucuna itiraz ile ilgili olarak talimatın 8.1. 8.2. ve 8.3. maddelerinde belirtildiği şekilde yapılacaktır. Özel Güvenlik Daire Başkanlığına dilekçe vb. şekilde yapılan müracaatlar ile ozelguvegitim@egm.gov.tr adresine yapılan itirazlar değerlendirilmeye alınmayacaktır. Bu durum sınav salonlarında gözetmenler tarafından adaylara duyurulacaktır.

ÖZEL GÜVENLİK 79. TEMEL EĞİTİM SINAVI SINAV TALİMATI



05 Aralık 2018 : Sınav sorularının ve cevap anahtarlarının yayınlanmasının planlandığı tarihtir.



14 Aralık 2018 : Sınav sonuçlarının açıklanmasının planlandığı tarihtir.



17-21 Aralık 2018 : Yazılı sınav sonucuna itiraz etme süresidir. Başkanlığımızın www.ozelguvenlik.pol.tr web adresinde yer alan ve kullanıcıları otomasyon projesine yönlendirecek olan “Özel Güvenlik Personeli/Aday” uygulamasına adaylar tarafından itiraz kayıtlarının girileceği ve İl Emniyet Müdürlüklerince Özel Güvenlik Bilgi Sistemine itiraz kayıtlarının yapılacağı tarih aralığıdır.



26 Aralık 2018 : Yazılı sınav itiraz sonuçlarının açıklanmasının planlandığı tarihtir







ÖZEL GÜVENLİK 55. YENİLEME EĞİTİMİ SINAVI SINAV TALİMATI



05 Aralık 2018 : Sınav sorularının ve cevap anahtarlarının yayınlanmasının planlandığı tarihtir.



21 Aralık 2018 : Sınav sonuçlarının açıklanmasının planlandığı tarihtir.



24-28 Aralık 2018 : Yazılı sınav sonucuna itiraz etme süresidir. Başkanlığımızın www.ozelguvenlik.pol.tr web adresinde yer alan ve kullanıcıları otomasyon projesine yönlendirecek olan “Özel Güvenlik Personeli/Aday” uygulamasına adaylar tarafından itiraz kayıtlarının

girileceği ve İl Emniyet Müdürlüklerince Özel Güvenlik Bilgi Sistemine itiraz kayıtlarının yapılacağı tarih aralığıdır.



31 Aralık 2018 : Yazılı sınav itiraz sonuçlarının açıklanmasının planlandığı tarihtir.



Son zamanların en gözde ve yoğun talep gören meslekleri arasında ön sıralarda yer alan Güvenlik Görevlisi mesleğini yapacak adaylar İlk etapta Özel Güvenlik Kursu ile mesleği öğreniyorlar ardından da Özel Güvenlik Temel Eğitim ve Yenileme Eğitimi Sınavına katılıyorlar. Özel Güvenlik Sertifikalarını, ayrıca kimliklerini alıp istedikleri yerlerde işe başlama hakkına sahip oluyorlar. Güvenlik görevlisi olmak isteyen adaylar, güvenlik görevlisi kursları ile hem meslek öğreniyor hem de sınavdaki başarı derecelerine göre iş potansiyeline sahip oluyorlar.



79. Temel Eğitim ve 55. Yenileme Eğitimi Sonuçları açıklandığında kurumun internet sitesi üzerinden öğrenilebilecek. Özel güvenlik alanında hizmetini sürdüren ya da yenileme yapmak isteyen birçok kişiyi yakından ilgilendiren 79. Temel Eğitim ve 55. Yenileme Eğitimi Sonuçları, TC Kimlik Numarası ile öğrenilebilecek.