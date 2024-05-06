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  • 79 yıl sonra ezan sesi duyulacak! Açılışını Cumhurbaşkanı Erdoğan yapacak
Güncel

79 yıl sonra ezan sesi duyulacak! Açılışını Cumhurbaşkanı Erdoğan yapacak

21 Ağustos 2020 tarihli Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle cami statüsüne çevrilen İstanbul'daki Kariye Camii, restorasyon çalışmalarının ardından bugün ibadete açılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan da söz konusu açılışa canlı bağlantı ile katılacak.

6 Mayıs 2024 Pazartesi 07:55 - Güncelleme:
79 yıl sonra ezan sesi duyulacak! Açılışını Cumhurbaşkanı Erdoğan yapacak
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Vakıflar Genel Müdürlüğünce restorasyonu yapılan 201 eserin toplu açılış töreni, bugün Cumhurbaşkanlığı Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımı beklenen ve Vakıf Haftası kutlama programı kapsamında düzenlenecek törende, söz konusu eserlerden 33'ünün açılacağı İstanbul'daki Kariye Camii'ne de canlı bağlanılacak.

Bakanlar Kurulu'nun 2 Ağustos 1945'te aldığı kararla 79 yıl önce müzeye çevrilen Kariye Camii, 2020'de Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla Diyanet İşleri Başkanlığı'na devredildi.

RESTORASYONU 4 YIL SÜRDÜ

İnşasının ardından uzun yıllar kilise olarak kullanılan yapı, II. Beyazid döneminde Sadrazam Hadım Ali Paşa (Atik Ali Paşa) tarafından camiye çevrildi.

1948 yılında da dönemin Müzeler İdaresine bağlanarak müze haline getirilen Kariye, 1 Ağustos 2020 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile yeniden cami oldu.

Bu kararın ardından restorasyonuna başlanan camideki çalışmalar 4 yıl sonra tamamlandı.

  • Kariye Camii
  • ezan
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan

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