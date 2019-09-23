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7'den 70'e herkes ekran başına! 360 TV'de başlıyor

Lokman Dağ ve Tuğba Akıncı'nın sunumuyla 'Yemek bahane, bu program şahane!' ile ekranların sevilen yüzü Açelya Akkoyun'un sunduğu “Akla Takılanlar” programı 360 ekranlarında hafta içi her gün sizlerle...

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Lokman Dağ ve Tuğba Akıncı'nın sunumuyla "Yemek bahane, bu program şahane!" ile ekranların sevilen yüzü Açelya Akkoyun'un sunduğu “Akla Takılanlar” programı 360 ekranlarında hafta içi her gün sizlerle...
 
YEMEK BAHANE
 
Hafta içi her gün 21.30
 
Eğlence, yarışma, heyecan!
 
360 ekranlarında muhteşem bir program başlıyor!
Yemek bahane, bu program şahane!
7’den 70’e herkes ekran başına!
 
Hem yemek yaparım, hem de gönlümce eğlenirim diyorsanız bu yarışma tam da size göre... Lokman Dağ ve Tuğba Akıncı'nın eğlenceli sunumu ile yarışmacılar bir yandan mutfaklarında yemek yaparken bir yandan da eğlenceli oyunlarla yarışacaklar. 
 
Lokman Dağ ve Tuğba Akıncı’nın eğlenceli sunumuyla ‘’Yemek Bahane’’ 23 Eylül Pazartesi’den itibaren hafta içi her gün 21:30’da 360’ta!
 
AKLA TAKILANLAR
 
Hafta içi her gün 15.00
 
Ekranların sevilen yüzü, Açelya Akkoyun “Akla Takılanlar” programı ile hafta içi her gün 360 ekranlarında seyircisiyle buluşuyor.
 
Açelya Akkoyun’un moderatörlüğünde, her gün değişen konu ve uzman konuklarıyla gündüz kuşağının en renkli ve sohbeti keyifli programı sizleri bekliyor.
 
60 dakika boyunca sağlıktan beslenmeye, spordan güzelliğe hayatın içinden renkli konular tüm detaylarıyla ele alınıp, akıldaki sorular bu programda cevaplanıyor.
 
Açelya Akkoyun’un sunumuyla “Akla Takılanlar” 23 Eylül Pazartesi’den itibaren hafta içi her gün 15.00’te360’ta!

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