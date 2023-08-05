7'li koalisyon için dikkat çeken açıklama: İki parti kapanacak

Seçimlerde bozguna uğrayan Yedili Masa'da ortaklar arasında tartışmalar bitmiyor. Yenilginin bir numaralı sorumlusu olarak gösterilen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na tepkiler ittifak içerisinde varlığını devam ettirirken geçtiğimiz gün Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu yaptığı açıklama ile yeni bir tartışma başlattı.

Medyascope'ta açıklamalarda bulunan ittifakın ortaklarından Gelecek Partisi'nin Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, CHP listelerinden seçime girmelerinin hata olduğunu söyledi.

"En son tercihim seçime CHP listelerinden girmekti." açıklamasında bulunan Davutoğlu, "Her şeyi denedim. İYİ Parti'ye teklif götürdüm. Bu sağ seçmen CHP'ye oy vermez beraber olalım dedim." demişti...

"DEVA VE GELECEK PARTİSİ AÇIK KALAMAYACAK"



Davutoğlu'nun sözleri ittifak içerisinde esen soğuk rüzgarları daha da kuvvetlendirirken, Gelecek Partisi liderinin söz konusu açıklamalarına ilişkin tvnet'te konuşan İhsan Aktaş dikkat çeken bir değerlendirmede bulundu.

DEVA Partisi ve Gelecek Partisi'nin tabanından koptuğunu ifade eden Aktaş, "DEVA ve Gelecek Partisi'nin açık kalamayacağına dair öngörüm var. Çünkü; partiler siyasi tabanlarıyla ayakta kalır." dedi.