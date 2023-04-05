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  • 7'li koalisyon umutları oldu! DEVA Partisi'nden tepki çeken Osman Kavala çıkışı
Güncel

7'li koalisyon umutları oldu! DEVA Partisi'nden tepki çeken Osman Kavala çıkışı

DEVA Partili Mustafa Yeneroğlu, Gezi eylemlerinin baş aktörlerinden olan Osman Kavala'nın hiçbir suçu olmadan cezaevinde tutulduğunu iddia ederek tepki çeken açıklamalara imza attı.

5 Nisan 2023 Çarşamba 07:40 - Güncelleme:
7'li koalisyon umutları oldu! DEVA Partisi'nden tepki çeken Osman Kavala çıkışı
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Kriz ve kaosun eksik olmadığı 7'li koalisyonda Gezi Parkı tutuklularına, terör destekçilerine ve FETÖ iltisaklı KHK'lılara verilen destek mesajlarına bir yenisi daha eklendi.

YENEROĞLU'NDAN KAVALA'YA DESTEK

DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile Gezi Parkı kalkışmasının baş aktörlerinden olan Osman Kavala'ya özgürlük çağrısı yaptı. Yeneroğlu, Kavala'nın suçsuz yere 1981 gündür cezaevinde tutuldığunu öne sürdü.

KAVALA NEDEN TUTUKLANDI?

Osman Kavala, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması kapsamında Gaziantep'teki Alman Goethe Enstitüsü temsilcileriyle yaptığı toplantı sonrası geldiği Atatürk Havalimanı'nda 17 Ekim 2017'de gözaltına alınmış, 1 Kasım 2017'de İstanbul Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmıştı. 4,5 yıl süren yargılamada Osman Kavala "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.

'SELAHATTİN DEMİRTAŞ VE OSMAN KAVALA'NIN SERBEST KALMASINI İSTİYORSANIZ BİZE KATILACAKSINIZ'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yakın geçmişte yaptığı bir açıklamada, terörden tutuklu bulunan eski HDP'li Selahattin Demirtaş'ı, Gezi olaylarının finansörü Osman Kavala'yı, KHK'lıları ve FETÖ'cüleri serbest bırakacağı vaatlerini bir kez daha yinelemişti.

Kılıçdaroğlu yaptığı konuşmasında, "Düşüncesini ifade etti diye hapse atılan kişileri ya da düşüncesinden ötürü hiç kimsenin hapse atılmasını istemiyorsanız, Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılmasını istiyorsanız, Osman Kavala'nın serbest kalmasını istiyorsanız bize katılcaksınız" demişti.

HDP'Lİ SANCAR: DERMİRTAŞ'IN SERBEST KALMASI MÜMKÜN

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar da iktidarın gönderilmesi ile Selahattin Demirtaş başta olmak üzere birçok terör suçundan tutuklu ismin serbest bırakılmasının mümkün olacağını söylemişti.

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