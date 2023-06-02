İSTANBUL 24°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
4 Haziran 2023 Pazar / 16 Zilkade 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    20,9783
  • EURO
    22,5975
  • ALTIN
    1313.16
  • BIST100
    5114.97
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • 7'li koalisyonda kavga! İYİ Parti'den DEVA'ya: Sözünüzün çokluğu kadar oyunuz olsaydı...
Güncel

7'li koalisyonda kavga! İYİ Parti'den DEVA'ya: Sözünüzün çokluğu kadar oyunuz olsaydı...

28 Mayıs'ta hezimeti yaşayan 7'li koalisyonda tartışmalar sürüyor. İYİ Parti'nin ittifaka 20 milletvekili kaybettirdiğini söyleyen DEVA Partisi'ne 'Sözünüzün çokluğu kadar oyunuz olsaydı, seçimin sonucu değişirdi' cevabı geldi.

2 Haziran 2023 Cuma 10:35 - Güncelleme:
7'li koalisyonda kavga! İYİ Parti'den DEVA'ya: Sözünüzün çokluğu kadar oyunuz olsaydı...
ABONE OL

Milli irade, 28 Mayıs seçimlerinde "Cumhurbaşkanı Erdoğan" dedi.

Merakla beklenen seçim sonuçlarına göre yüzde 52,18 oy alan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 17. galibiyeti kutlanırken, Kılıçdaroğlu ise yenilgilerinin arasına bir yenisini ekledi.

Seçim sürecinde ittifak oluşturan muhalefet kesimi ise seçimin sonrasında da gerçek yüzlerini gösterdi.

6'LI MASADA KAOS BAŞLADI

Seçimlerden önce bir kez Meral Akşener'in hamlesi ile dağılma noktasına gelen 7'li koalisyon bileşenleri, şimdilerde sürekli tartışma halinde.

Yenilgiyi birbirine yıkan siyasi isimlerden bir yeni atak daha geldi.

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Dikmen, geçtiğimiz günlerde "az sayıda milletvekili çıkartılması" konusunu İyi Parti'ye yıktı.

"İYİ PARTİ İTTİFAKA 20 MİLLETVEKİLİ KAYBETTİRDİ"

Dikmen, "İyi Parti'nin belli illerde listesini ayrı çıkartmadaki ısrarının Millet İttifakı'na 15-20 milletvekiline mal olduğu tespit ediliyor. Biz bundan kaçındık" ifadelerini kullanmıştı.

Bu ifadelerin hemen üzerine ise İyi Parti'den cevap geldi.

İyi Partili Metin Ergun, sosyal medya hesabı üzerinden Dikmen'in açıklamasını alıntılayarak bir cevap verdi.

"SÖZÜNÜZ KADAR OYUNUZ OLSAYDI..."

Sert bir dil takınan Ergun, "Sözünüzün çokluğu kadar oyunuz olsaydı, seçimin sonucu değişirdi" şeklinde aktardı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.