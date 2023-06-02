Milli irade, 28 Mayıs seçimlerinde "Cumhurbaşkanı Erdoğan" dedi.

Merakla beklenen seçim sonuçlarına göre yüzde 52,18 oy alan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 17. galibiyeti kutlanırken, Kılıçdaroğlu ise yenilgilerinin arasına bir yenisini ekledi.

Seçim sürecinde ittifak oluşturan muhalefet kesimi ise seçimin sonrasında da gerçek yüzlerini gösterdi.

6'LI MASADA KAOS BAŞLADI



Seçimlerden önce bir kez Meral Akşener'in hamlesi ile dağılma noktasına gelen 7'li koalisyon bileşenleri, şimdilerde sürekli tartışma halinde.

Yenilgiyi birbirine yıkan siyasi isimlerden bir yeni atak daha geldi.

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Dikmen, geçtiğimiz günlerde "az sayıda milletvekili çıkartılması" konusunu İyi Parti'ye yıktı.

"İYİ PARTİ İTTİFAKA 20 MİLLETVEKİLİ KAYBETTİRDİ"

Dikmen, "İyi Parti'nin belli illerde listesini ayrı çıkartmadaki ısrarının Millet İttifakı'na 15-20 milletvekiline mal olduğu tespit ediliyor. Biz bundan kaçındık" ifadelerini kullanmıştı.

Bu ifadelerin hemen üzerine ise İyi Parti'den cevap geldi.

İyi Partili Metin Ergun, sosyal medya hesabı üzerinden Dikmen'in açıklamasını alıntılayarak bir cevap verdi.

"SÖZÜNÜZ KADAR OYUNUZ OLSAYDI..."

Sert bir dil takınan Ergun, "Sözünüzün çokluğu kadar oyunuz olsaydı, seçimin sonucu değişirdi" şeklinde aktardı.