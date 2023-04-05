7'li koalisyonda kriz çıkartacak açıklama: Atamaları belirledik!

2023 seçimlerine yaklaşık 40 gün kaldı. Seçimler öncesi 6'lı koalisyon masası büyük bir krizin ardından CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun adını ortak aday olarak zikrederken, HDP'nin de desteğiyle ortaklık genişledi. Adayın açıklanmasının ardından şimdi de koalisyon masasında koltuk kapma yarışı başladı. CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun masanın küçük ortaklarına verdiği iddia edilen 53 vekil sözünden caydığı belirtilirken, bakanlık koltukları için de bir savaş yaşanıyor. Bunun en bariz örneği de DEVA Partisi ile İYİ Parti arasında yaşanan "ekonomi yönetimi" tartışması...

ALİ BABACAN'A "İYİ" HEDEF

Geçtiğimiz günlerde İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Bilge Yılmaz, ekonomi yönetimine talip olduğunu açıklamış ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı hedef alarak "Ali Bey ile sık sık görüşmüyorum. Ali Bey benim muhatabım değil." ifadelerini kullanmıştı.

DEVA'DAN BABACAN ÇIKIŞI

DEVA cephesinden ise İYİ Partili Yılmaz'a yanıt gelmiş ve DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı İdris Şahin, "Ekonomi yönetimi Ali Babacan'a bırakılırsa en güzel şekilde yönetir" demişti.

Tüm bu sürtüşme sonrası yeni bir gelişme daha yaşandı. İYİ Parti cephesi ekonomi yönetimi açısından bomba açıklamalarda bulundu.

İYİ PARTİ'DEN KRİZ ÇIKARACAK 'MERKEZ BANKASI' HAMLESİ

Ekonomi yönetimi konusunda sık sık Ali Babacan ile karşılaştırılan İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bilge Yılmaz, "Merkez Bankasının başına atayacağımız ismi belirledik. 25 kişilik kadrosunu da belirledik, hepsi belli, atandıktan sonra bize danışmayacaklar" açıklamasını yaptı.

Yılmaz'ın bu sözleri ekonomi yönetiminde koltuğa talip olduğunu somut bir şekilde gözler önüne serdi.

İYİ Parti'nin bu adımına "Ekonomi yönetimi Ali Babacan'a bırakılırsa en güzel şekilde yönetir" çıkışını yapan DEVA Partisi'nin vereceği cevap ise şimdiden merak konusu oldu..