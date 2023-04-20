7'li koalisyonda küçük ortaklar arasında derin çatlak! Karamollaoğlu: Böyle bir mantık olabilir mi?

Türkiye 14 Mayıs seçimlerine doğru giderken 7'li koalisyondaki liste krizinin yankıları sürüyor. Koalisyon masasındaki küçük partiler, CHP listesinden seçime katılacak olsa da yaşanan kriz ve anlaşmazlık ortamı liderlerin de söylemlerine yansıyor. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, katıldığı bir televizyon programında DEVA Partisi'nin liste krizinde oynadığı role tepki gösterirken partinin tutumunu sert bir dille eleştirdi.

"DOĞRU DÜRÜST AK PARTİ'DEN OY BİLE ALAMAMIŞ BİR PARTİ"

İttifak içinde ittifak formülünü savunan Karamollaoğlu, 7'li koalisyondaki küçük partiler ile Saadet Partisi çatısı altında seçime girmek için gayret ettiğini ancak anlaşma sağlayamadığını söyledi. DEVA Partisi'nin 'bizim liderliğimizde olsun' diye anlaşmazlık çıkardığını kaydeden Karamollaoğlu, Böyle bir mantık olabilir mi? Onlar kendilerini düşünsün daha yeni kurulmuş bir parti. Doğru dürüst AK Parti'den oy bile alamamış bir parti. Bana bunları da söylettirmeyin o zaman." diye konuştu.

"BUNU SÖYLEDİLER BEN GARİPSEDİM"

DEVA Partisi'nin teklifini garipsediğini ifade eden Karamollaoğlu, "Türkiye'nin her yerinde teşkilatlanmış 20 yıllık bir partiyi bırakacaksınız, seçim kurullarında ve sandıklarda temsil hakkı olan partiye 'siz durun biz girelim' diyeceksiniz. Bunu söylediler ben garipsedim. Siz biraz farklısınız diye düşünüyorlar. Bu yaklaşımdan dolayı olmadı. Şimdi kendi amblemlerin dışında CHP listesinden seçime giriyorlar." dedi.

DEVA'DAN SAADET'E CEVAP

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı İdris Şahin, Karamollaoğlu'nun sözlerine cevap vererek "Temel abi sizin yaşınıza, kadronuzdaki çok değerli arkadaşlarımızın da hukukuna binaen size doğruları söylemiyorsunuz demeyeceğim. Lakin kendi yaptırdığınız anketi incelemenizi, AK Parti'den kopan oyların birinci tercihinin açık ara DEVA Partisi olduğunu görmenizi tavsiye ederim." dedi.

4 PARTİ CHP LİSTESİNDEN SEÇİME GİRECEK

7'li koalisyonun küçük ortakları seçime CHP listesinden girme kararı aldı. Buna göre; Saadet Partisi, DEVA Partisi, Gelecek Partisi ve Demokrat Parti seçime kendi logolarıyla değil, CHP listesinden girecek.