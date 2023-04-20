7'li koalisyonda 'Sadullah Ergin' krizi! İYİ Parti'den DEVA Partisi'ne gözdağı

DEVA Partili Sadullah Ergin, Ankara'dan CHP Milletvekili adayı olarak gösterildi. Bu gelişme sonrası Ergin'in yıllar önce Yedili Masa'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile girdiği tartışmalar gündeme geldi.

Ergin'in CHP listesinden aday gösterilmesine muhalifler büyük tepki gösterirken Kılıçdaroğlu'na katıldığı bir programda bir genç, "Balyoz ve Ergenekon davaları döneminde bakan olan, FETÖ'yle açık ilişkisi olan böyle biri, bıyığını kestiği için affedildi mi" sorusunu yöneltti.

Kılıçdaroğlu gencin sorusunu şu sözlerle cevapladı:

"Biz 6 partiyiz, birbirimizin iç işlerine karışmayız. Karar verince doğal olarak en büyük fedakarlığı, en büyük parti olarak biz yaptık. Biz onlardan milletvekili istedik. Şunu getirin deme hakkımız yok."

İYİ PARTİLİ ÇÖMEZ: DÖNEMİN ADALET BAKANI HESAP VERECEK

Yedili Masa'da Sadullah Ergin tartışmaları devam ederken Meral Akşener'in Danışmanı Turhan Çömez, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir çıkış yaptı. Çömez, şu sözlerle Sadullah Ergin'in yargılanacağını söyledi:

"Ergenekon ve Balyoz davaları, FETÖ ile AKP'nin kol kola olduğu dönemde, Emperyal güçlerle birlikte kurguladıkları kumpaslardır. Dönemin Adalet Bakanı başta olmak üzere, bu zulmün sorumluları hesap verecektir."

İttifak ortaklarının milletvekili adayı Ergin'in yargılanacağını söyleyen İYİ Partili Çömez'in bu çıkışına DEVA Partisi'nden bir cevap gelmedi.

KARAMOLLAOĞLU DA DEVA PARTİSİ'NE YÜKLENDİ

Öte yandan geçtiğimiz gün katıldığı yayında DEVA Partisi'ne ilişkin açıklamalarda bulunan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, aday listeleri hazırlanırken çıkan gerginliği şu sözlerle anlatmıştı:

"Bu anlaşmayı sağlayamadık, ben çok gayret ettim. Allah aşkına öyle bir mantık olur mu? Onlar da kendilerini düşünsün. Yeni kurulmuş bir parti. Doğru dürüst AK Parti'den oy bile alamamış bir parti, bana bunları söylettirmeyin.

Olur mu? Yani 20 yıllık bir partiyi bırakacaksın, Türkiye'nin her tarafında teşkilatlanmış, seçim kurullarında ve sandıklarında temsil hakkı var. Siz durun biz girelim diyeceksiniz. Bunu söylediler doğru, ama ben garipsedim ya. Böyle bir mantık olur mu? "Siz biraz farklısınız" belki de öyle düşünüyorlar, doğru biz farklıyız.

Bu yaklaşımdan dolayı olmadı, şimdi kendi amblemleri dışında giriyorlar."