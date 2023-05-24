14 Mayıs seçimlerinde başarısız olan 7'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu, yeni bir ittifak için Ümit Özdağ ile görüşmelere başladı. 2. tur seçimleri için daha önce hiç adını anmadığı 'milliyetçilik' üzerinden ilerleyen Kılıçdaroğlu, bu süreçte HDP'yi de sessizleştirerek milliyetçi kesimin oylarını almaya çalışıyor.

Bu kapsamda görüştükleri Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile bugün bir mutabakata varıldığı ilan edildi. Canlı yayında düzenlenen basın toplantısında ikili ittifakı resmen duyurdu. Basın toplantısının ardından oluşturulan mutabakatta paylaşıldı. Buna göre yerel yönetimlerde uygulanan kayyum uygulaması devam edecek.



7'Lİ KOALİSYONDA ÇATLAK

Ancak 7'li koalisyon bileşenlerinin oluşturduğu ortak mutabakatta ise, seçilmeleri halinde yerel yönetimlerde uygulanan kayyumların kaldırılacağı vurgulanmıştı. Ortak Politikalar Mutabakat Metni'nde açıkça belirtilen bu kararın ardından, Ümit Özdağ ve Kemal Kılıçdaroğlu arasında yapılan mutabakat ise 7'li koalisyonda çatlak mı var sorusunu akıllara getirdi.