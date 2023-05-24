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  • 7'li koalisyonda Ümit Özdağ çatlağı! Mutabakatta ''kayyum'' detayı dikkat çekti
Güncel

7'li koalisyonda Ümit Özdağ çatlağı! Mutabakatta ''kayyum'' detayı dikkat çekti

Özdağ ve Kılıçdaroğlu mutabakatında 'kayyum' detayı dikkat çekti. Mutabakat metnine göre yerel yönetimlerde uygulanan 'kayyum' uygulamasına devam edilecek. Ancak 7'li koalisyonun imzaladığı Ortak Politikalar Mutabakat Metni'nde ise kayyum uygulamasına son verileceği ifade edilmişti.

24 Mayıs 2023 Çarşamba 14:23 - Güncelleme:
7'li koalisyonda Ümit Özdağ çatlağı! Mutabakatta ''kayyum'' detayı dikkat çekti
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14 Mayıs seçimlerinde başarısız olan 7'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu, yeni bir ittifak için Ümit Özdağ ile görüşmelere başladı. 2. tur seçimleri için daha önce hiç adını anmadığı 'milliyetçilik' üzerinden ilerleyen Kılıçdaroğlu, bu süreçte HDP'yi de sessizleştirerek milliyetçi kesimin oylarını almaya çalışıyor.

Bu kapsamda görüştükleri Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile bugün bir mutabakata varıldığı ilan edildi. Canlı yayında düzenlenen basın toplantısında ikili ittifakı resmen duyurdu. Basın toplantısının ardından oluşturulan mutabakatta paylaşıldı. Buna göre yerel yönetimlerde uygulanan kayyum uygulaması devam edecek.

7'Lİ KOALİSYONDA ÇATLAK

Ancak 7'li koalisyon bileşenlerinin oluşturduğu ortak mutabakatta ise, seçilmeleri halinde yerel yönetimlerde uygulanan kayyumların kaldırılacağı vurgulanmıştı. Ortak Politikalar Mutabakat Metni'nde açıkça belirtilen bu kararın ardından, Ümit Özdağ ve Kemal Kılıçdaroğlu arasında yapılan mutabakat ise 7'li koalisyonda çatlak mı var sorusunu akıllara getirdi.

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