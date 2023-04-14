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  • 7'li koalisyonun kaos ve kriz modeli! Yandaş medya sunucusu Fatih Portakal açıkladı
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7'li koalisyonun kaos ve kriz modeli! Yandaş medya sunucusu Fatih Portakal açıkladı

14 Mayıs seçimi yaklaşırken 7'li koalisyonun kriz ve kaos vaatleri de bir bir ortaya çıkmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, 2 ismi işaret etmişti. Yandaş medya sunucusu Fatih Portakal olası yeni bakanlık dağılımını açıkladı. Kulis bilgisine göre; Portakal, Ekrem İmamoğlu'nun Çevre ve Şehircilik Bakanlığını koordine eden yetkili, Mansur Yavaş'ın da Tarımsal Kalkınma'ya bakacak isim olacağını belirtti.

14 Nisan 2023 Cuma 02:34 - Güncelleme:
7'li koalisyonun kaos ve kriz modeli! Yandaş medya sunucusu Fatih Portakal açıkladı
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Türkiye, 14 Mayıs seçimlerine kilitlendi. 7'li koalisyon perde arkasında vekillik ve bakanlık savaşı verirken, kameralar önünde ise 'birlik görüntüsü' vermeye çalışıyor. PKK'nın siyasi kanadı HDP'nin de desteğini alan Kılıçdaroğlu ise 'bakanlık' ve 'sistem' planlarını açığa çıkarmaya başladı.

Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz günlerde 'Sınırımızda PYD olsun' gibi skandal sözleri olan Muharrem Erkek'e ve Ahmet Akın'a 'bakanlık vadettiğini' resmen açıkladı. CHP yandaşı meydada; Muharrem Erkek'in Adalet Bakanı, Ahmet Akın'ın ise Enerji Bakanı olacağı yazıldı.

Fatih Portakal sosyal medya hesabında yaptığı yayında, yeni kulis bilgilerini ve CHP'nin bakanlık dağılımlarını açıkladı.

Fatih Portakal, "Kılıçdaroğlu kazanırsa kimleri bakan yapmak istiyormuş. Ahmet Akın ve Muharrem Erkek'ini ismini vermiştim, biri Enerji Bakanı diğeri Adalet Bakanı olarak düşünülüyor diye. Şimdi son bilgiler geldi. Aileden sorumlu bakan için Selin Sayek Böke düşünülüyormuş. Kendisi Dışişleri Bakanı olarak da düşünülüyormuş, kadın ve yabancı dili kuvvetli olduğu için. Ancak; Aileden Sorumlu Bakanlığa daha yakın gibi duruyor. Bülent Kuşoğlu çalışma bakanı olacak. Engin Özkoç çok güvendiği isimlerden biriymiş; İçişleri Bakanı olarak düşünülüyormuş." dedi.

Fatih Portakal, 7'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Mansur Yavaş ve İmamoğlu için de düşündüğü yeni planı şöyle ifade etti:

'BAKANLARA 'BAKAN' ATAMA SİSTEMİ!

"Bir bomba iddia şöyle: İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanı Yardımcılıkları olacağı düşünülüyor ya, Kabine'de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ayrılacakmış. O bakanların üstünde de İmamoğlu yer alacakmış. Koordinatör Cumhurbaşkanı Yardımcısı gibi. Mansur Yavaş için de; Tarımsal Kalkınma kendisine bağlanacakmış."

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