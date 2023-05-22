7'li masada kriz bitmiyor! “CHP kulisleri bu konudan çok rahatsız”

7'li koalisyonun ortaklarından DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın sığınmacılara yönelik attığı tweetlere, "Bu kişi delirmiş ise zaten görev yapamaz. Eğer delirdim numarası yapıyor ise bu durumda da yaptığı alenen suç işlemektir. Her şartta TCK 216'dan soruşturma açılması ve derhal görevden uzaklaştırılması gerekir." sözleriyle zehir zemberek cevap verdi.

Tanju Özcan ise Yeneroğlu'na "Bir kuruşluk katkın olduysa, 10 kuruşluk zararın olmuştur." cevabını verdi.

CHP YÖNETİMİNE TEPKİ

24 TV Ankara Editörü Mustafa Daştan ise bu tartışmayı şöyle değerlendirdi:

Tanju Özcan son 2 yıl içerisinde attığı tweetler ile adından çokça kez söz ettirmeyi başarmış bir isim.

Seçimlerde DEVA Partisi'nden beklediği katkıyı alamayan CHP'liler masa başında kandırıldığını düşünerek CHP yönetimine tepki gösteriyor. Yeni kurulan DEVA ve Gelecek partileri, Siyasi geleneği olan ve köklü bir yapıya sahip olan CHP'den toplamda 25 milletvekili aldı.

"CHP KULİSLERİ BU KONUDAN ÇOK RAHATSIZLAR"

Mecliste DEVA Ve Gelecek partisinin kendileriyle oluşturacağı gruplar ile bu tartışmaların biraz daha alevleneceğini ve artacağını bekliyoruz. Seçimlerde DEVA Partisi'nden beklediği katkıyı alamayan CHP'liler masa başında kandırıldığını düşünerek CHP yönetimine tepki gösteriyor. CHP kulisleri bu konudan çok rahatsızlar. Özellikle CHP içerisinde bulunan muhalif taban 29 Mayıs sabahında CHP yönetiminden hesap sormayı bekliyor.

Bu iki parti arasındaki gelecekte çıkabilecek krizlerin henüz görünmeyen kısmı. Dikkat ederseniz Tanju Özcan burada bireyi değil DEVA Partisini hedef alıyor.