İSTANBUL 21°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Mayıs 2023 Pazartesi / 3 Zilkade 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,8499
  • EURO
    21,4889
  • ALTIN
    1263.97
  • BIST100
    4484.11
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • 7'li masada kriz bitmiyor! “CHP kulisleri bu konudan çok rahatsız”
Güncel

7'li masada kriz bitmiyor! “CHP kulisleri bu konudan çok rahatsız”

7'li koalisyonda Tanju Özcan-Mustafa Yeneroğlu gerilimi yaşanıyor. Gelişmeleri değerlendiren 24 TV Ankara Editörü Mustafa Daştan, 'Meclis'te DEVA ve Gelecek Partisi'nin kendileriyle oluşturacağı gruplarla bu tartışmaların biraz daha alevleneceğini ve artacağını bekliyoruz. Seçimlerde DEVA Partisi'nden beklediği katkıyı alamayan CHP'liler masa başında kandırıldığını düşünerek CHP yönetimine tepki gösteriyor. CHP kulisleri bu konudan çok rahatsızlar. Özellikle CHP içerisinde bulunan muhalif taban 29 Mayıs sabahında CHP yönetiminden hesap sormayı bekliyor. Bu iki parti arasındaki gelecekte çıkabilecek krizlerin henüz görünmeyen kısmı. Dikkat ederseniz Tanju Özcan burada bireyi değil DEVA Partisi'ni hedef alıyor.' dedi.

Star Gazetesi22 Mayıs 2023 Pazartesi 11:36 - Güncelleme:
7'li masada kriz bitmiyor! “CHP kulisleri bu konudan çok rahatsız”
ABONE OL

7'li koalisyonun ortaklarından DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın sığınmacılara yönelik attığı tweetlere, "Bu kişi delirmiş ise zaten görev yapamaz. Eğer delirdim numarası yapıyor ise bu durumda da yaptığı alenen suç işlemektir. Her şartta TCK 216'dan soruşturma açılması ve derhal görevden uzaklaştırılması gerekir." sözleriyle zehir zemberek cevap verdi.

Tanju Özcan ise Yeneroğlu'na "Bir kuruşluk katkın olduysa, 10 kuruşluk zararın olmuştur." cevabını verdi.

CHP YÖNETİMİNE TEPKİ

24 TV Ankara Editörü Mustafa Daştan ise bu tartışmayı şöyle değerlendirdi:

Tanju Özcan son 2 yıl içerisinde attığı tweetler ile adından çokça kez söz ettirmeyi başarmış bir isim.

Seçimlerde DEVA Partisi'nden beklediği katkıyı alamayan CHP'liler masa başında kandırıldığını düşünerek CHP yönetimine tepki gösteriyor. Yeni kurulan DEVA ve Gelecek partileri, Siyasi geleneği olan ve köklü bir yapıya sahip olan CHP'den toplamda 25 milletvekili aldı.

"CHP KULİSLERİ BU KONUDAN ÇOK RAHATSIZLAR"

Mecliste DEVA Ve Gelecek partisinin kendileriyle oluşturacağı gruplar ile bu tartışmaların biraz daha alevleneceğini ve artacağını bekliyoruz. Seçimlerde DEVA Partisi'nden beklediği katkıyı alamayan CHP'liler masa başında kandırıldığını düşünerek CHP yönetimine tepki gösteriyor. CHP kulisleri bu konudan çok rahatsızlar. Özellikle CHP içerisinde bulunan muhalif taban 29 Mayıs sabahında CHP yönetiminden hesap sormayı bekliyor.

Bu iki parti arasındaki gelecekte çıkabilecek krizlerin henüz görünmeyen kısmı. Dikkat ederseniz Tanju Özcan burada bireyi değil DEVA Partisini hedef alıyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.