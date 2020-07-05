150 yıllık tarihinde 7'nci kez taşınacak: Yusufeli şehrine son kez baktılar

DHA 05 Temmuz 2020 Pazar 10:32 - Güncelleme: 05 Temmuz 2020 Pazar 10:45

Artvin'in Yusufeli ilçesinde yapımına devam edilen ve tamamlandığında 275 metre gövde yüksekliği ile Türkiye'nin en yüksek, 'çift eğrilikli ince kemer baraj tipi' kategorisinde ise dünyanın 3'üncü en yüksek barajı olacak olan Yusufeli Barajı, ilçeyi sular altında bırakacak.

İlçe merkezi ile 4 köydeki yaklaşık 5 bin konut, 270 iş yeri ile 9 bin 430 dönüm tarım arazisi sulara gömülecek. 150 yıllık tarihinde 6 kez değiştirilen ilçe merkezi, 1950’den sonra bir kez daha değişecek.

İlçe merkezinin Yansıtıcılar mevkisinde kurulacak yeni yerleşim yerine taşınması için başlatılan çalışmalar sürüyor.

Yusufeli'nde sona gelinen yeni yerleşim yerinde binalar yükselirken, cadde ve sokaklar düzenleniyor. İlçedeki asırlık ağaçlar da sökülerek yeni yerleşim yerine dikiliyor. Bölge halkı, yeni yerleşim yerine taşınacak olmanın heyecanını yaşıyor.

'TAŞINMAK İÇİN SABIRSIZLIKLANIYORUZ'

Yusufeli sakinlerinden Çağla Torun, evleneceğini ancak boş daire bulamadığını belirterek, "Evleneceğim için ev sıkıntısı yaşıyorum. Şu anki Yusufeli'nden hiçbir şekilde memnun değilim. Boş daire bulamıyoruz. Yeni yer şu an güzel gözüküyor. Yeni Yusufeli'nde inşallah gençlere yönelik yenilikler olur. Oraya taşınmak için sabırsızlıkla bekliyoruz" diye konuştu.

Esnaftan Ekrem Doğan ise "Yeni ilçeye taşınacağız. Ancak yeni ilçe yerleşim yeri bitmedi, baraj bitmek üzere. 2 sene daha sürer, deniyor ama net bir şey bilmiyoruz. Bitmesini bekliyoruz" dedi.

Mehmet Yenidünya da "Hayırlısı olsun, diyoruz. İnşallah yakın zamanda taşınırız. Baraj bitmek üzere. Yıllardır bugünü bekliyorduk" diye konuştu.

Yeni yerleşim yerinin şu ankinden daha güzel olduğunu belirten Mithat Demirkıran, "Mevcut ilçemizden daha güzel olmasını istiyoruz, öyle de olacak. Orada yaşayacağız" dedi.

Selami Çolak da "Yusufeli ilçemiz kalktığı için heyecanlı ve biraz da üzüntülüyüz. Bu sürecin bir an önce sonuçlanmasını bekliyoruz" diye konuştu.

YUSUFELİ'NİN TAŞINMA SÜRECİ

Yusufeli bölgesi, Çoruh Nehri havzasında yer alan batıda Bayburt, İspir, doğuda Oltu ve kuzeyde Artvin bölgeleri kültür çevresinde yer almaktadır. Nehir havzaları insanoğlunun ilk önce yerleşik hayata geçerek tarım toplumunu oluşturduğu yerlerdir.

1892 yılına kadar 3 kez yerleşim yeri değişen Yusufeli'nin eski adıyla Kiskim olan ilçe merkezi Öğdem'den Ersis’e taşındı. 29 Haziran 1926 tarihinde çıkarılan kanunla da kaza merkezi yeniden Ersis’ten Öğdem’e nakledildi.

1 Haziran 1933 tarihinde Artvin vilayeti lağvedilerek, merkezi Rize olan Çoruh vilayeti kuruldu. Artvin’in kaza olması ile Yusufeli kazası ve köyleri tekrar Erzurum vilayetine bağlandı. Çoruh vilayetinin merkezi, 4 Ocak 1936 tarihinde çıkarılan kanunla Rize’den Artvin’e nakledildi. Aynı kanunla Yusufeli, Erzurum vilayetinden alınarak, tekrar Çoruh vilayetine bağlandı. 17 Şubat 1956 tarihinde Çoruh vilayetinin ismi Artvin olarak değiştirildi. 18 Şubat 1950 tarih ve 5531 numaralı kanunla Yusufeli ilçe merkezi, Öğdem’den bugünkü merkezi olan Ahalt’a nakledildi.