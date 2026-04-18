Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kilis ve Gaziantep'te 8 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Altın kaçakçılığı şüphelisi 6 kişiden 4'ü tutuklanırken, 2 kilo 729 gram gümrük kaçağı altın ele geçirildi.

IHA18 Nisan 2026 Cumartesi 14:17 - Güncelleme:
8 adrese eşzamanlı baskın: 2 kilo kaçak altın ele geçirildi
Kilis ve Gaziantep'te altın kaçakçılığına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 8 farklı adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. Operasyonda 2 kilo 729 gram kaçak altın ele geçirilirken, gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü cezaevine gönderildi.

KİLİS VE GAZİANTEP'TE 8 ADRESE EŞ ZAMANLI BASKIN

Kilis ve Gaziantep'te 8 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 2 kilo 729 gram kaçak altın ele geçirildi, 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince altın kaçakçılığına yönelik çalışma yürütüldü. Kilis ve Gaziantep illerinde belirlenen 8 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 2 kilo 729 gram gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen altın ele geçirildi.

6 ŞÜPHELİDEN 4'Ü TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ÖNERİLEN VİDEO

Kamera kurup ağlamıştı: Hemşirenin Maraş istismarına inceleme

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
