8 ayda 39 milyon ziyaret! Milli parklar ile tabiat parklarına yoğun ilgi

AA muhabirinin, Tarım ve Orman Bakanlığından edindiği bilgiye göre, Türkiye'de bakir doğal yapılar ve ekosistemlerle bütünleşik halde yaşayan özgün tarihi ve kültürel dokunun bulunduğu, aynı zamanda çeşitli ekoturizm faaliyetlerine olanak sağlayan sahaların "milli park" ilan edilmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu yıl İstanbul'da Sarıyer, Eyüp ve Kağıthane ilçeleri sınırları içindeki 362 hektarlık alan "Kağıthane Hasdal Tabiat Parkı" olarak belirlendi. Afyonkarahisar'daki Akdağ Tabiat Parkı da statüsü değiştirilerek, "Akdağ Milli Parkı" haline getirildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, tabiatı koruma ve kullanma dengesi içinde insanların bu bölgelerle iç içe yaşamalarına imkan sağlamak amacıyla ülke genelinde 49 milli park, 267 tabiat parkı, 31 tabiat koruma alanı ve 111 tabiat anıtında koruma çalışmaları gerçekleştiriyor.

Bu alanları, 2019'de 51 milyon 832 bin, 2020'de Kovid-19 salgını tedbirleri kapsamında yaklaşık 2 ay kapalı olmasına rağmen 32 milyon 874 bin, 2021'de 51 milyon 756 bin, 2022'de 60 milyon 949 bin ve geçen yıl da 64 milyon 679 bin 581 kişi ziyaret etti. Bu yılın 8 aylık döneminde ise söz konusu yerlere gidenlerin sayısı 38 milyon 994 bin 280 kişiyi buldu.

- ZİYARETÇİ SAYISI BU YAZ GEÇEN YILIN DÖNEMİNE GÖRE ARTTI

Yaz döneminde de sıcaktan bunalan vatandaşların uğrak yeri olan milli park ve tabiat alanlarına haziranda 10 milyon 196 bin 102, temmuzda 9 milyon 702 bin 709 ve ağustosta 9 milyon 691 bin 704 olmak üzere 29 milyon 590 bin 515 kişi ziyaret etti. Böylelikle geçen yıl yaz döneminde 27 milyon 728 bin 484 kişinin gittiği alanlardaki ziyaretçi sayısında bu yıl 1 milyon 862 bin kişilik artış oldu.

Korunan alanlar içinde ocak-ağustos döneminde Muğla'daki Marmaris Milli Parkı, 8 milyon 287 bin 578 kişiyle en çok ziyaretçi ağırlayan yer oldu.

Antalya'daki Beydağları Sahil Milli Parkı 5 milyon 485 bin 789 ziyaretçiyle ikinci, Konya'daki Beyşehir Gölü Milli Parkı 2 milyon 449 bin 429 ile üçüncü olarak sıralandı. Buraları, Kocaeli'deki Ormanya Tabiat Parkı 1 milyon 241 bin 234, Balıkesir'deki Ayvalık Adaları Tabiat Parkı 2 milyon 147 bin 282 ziyaretçiyle izledi.

Yaz döneminde turistlerin en çok tercih ettiği alan ise 4 milyon 152 bin 972 ile Marmaris Milli Parkı oldu. Bu parkı 4 milyon 68 bin 381 ile Beydağları Sahil Milli Parkı, 1 milyon 512 bin 588 ile Ayvalık Adaları Tabiat Parkı, 1 milyon 241 bin 232 ile Ormanya Tabiat Parkı ve 1 milyon 119 bin 889 ile Beyşehir Gölü Milli Parkı izledi.

- KORUNAN ALANLARI İNTERNETTEN KEŞİF MÜMKÜN

Söz konusu alanları keşfetmek ve buralarla ilgili bilgi sahibi olmak isteyen vatandaşlar, DKMP Genel Müdürlüğünün internet sitesindeki "Ekotaban Doğa Turizmi" (ekotaban.tarimorman.gov.tr) sekmesini ziyaret edebiliyor.

Bu sekmede, ülke genelindeki tüm korunan alanlar il il seçilerek görülebiliyor. İl tercihi yapıldığında söz konusu bölgedeki tabiat alanları küçük imgeler ve etiketlerle gösteriliyor. İmgelere girildiğinde ise alanın fotoğrafı, hangi aktivitelerin yapılabileceği, bölgenin nitelikleri gibi bilgilere ulaşılabiliyor.