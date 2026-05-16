Güncel

8 aylık teknik takip son buldu: Örgüt elebaşı dahil 10 kişi cezaevine gönderildi

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen ve yaklaşık 8 ay süren fiziki ile teknik takibin ardından İzmir, İstanbul ve Diyarbakır'da eş zamanlı düzenlenen operasyonda gözaltına alınan, aralarında örgüt elebaşısının da bulunduğu 17 şüpheliden 10'u çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

AA16 Mayıs 2026 Cumartesi 15:50
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, örgütlü şekilde uyuşturucu ticareti, imalatı ve sevkiyatı yaptığı tespit edilen suç örgütüne yönelik operasyonda yakalanan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlıdan 10'u çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 7'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

- OLAY

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, örgütlü şekilde uyuşturucu ticareti, imalatı ve sevkiyatı yaptığı tespit edilen suç örgütüne yönelik yaklaşık 8 ay süren çalışma yapmış, bu kapsamda suç örgütü içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.

İzmir, İstanbul ve Diyarbakır'da 14 Mayıs'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonda, aralarında örgüt elebaşısının da bulunduğu 17 şüpheli yakalanmış, 5 kişinin yakalanmasına yönelik çalışma başlatılmıştı.

  • izmir
  • uyuşturucu operasyonu
  • tutuklama
  • zehir taciri

