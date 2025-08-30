İSTANBUL 29°C / 21°C
Güncel

8 DEAŞ şüphelisi yakalandı

Mersin'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 8 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin bazılarının örgüt içinde silahlı olarak faaliyet yürüttükleri öğrenildi.

IHA30 Ağustos 2025 Cumartesi 09:42 - Güncelleme:
8 DEAŞ şüphelisi yakalandı
Alınan bilgiyi göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri koordineli olarak terör örgütü DEAŞ'a yönelik çalışma yaptı. Ekipler, örgütün eylem ile faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik teknik ve fiziki takipli çalışması sonrasında 8 şüpheliyi belirledi. Şüphelilerin geçmiş dönemde örgüt içerisinde silahlı olarak faaliyet yürüttükleri, DEAŞ'ın ideolojisi doğrultusunda hareket ederek eleman kazandırmaya yönelik çalışmalarda bulundukları ve emir düzeyinde faaliyet yürüttüklerini ortaya çıkaran polis harekete geçti.

Özel Harekat ile dron destekli eş zamanlı operasyon yapan polis 8 şüpheliyi da yakalayıp gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheliler ifadeleri alınması için emniyete götürüldü.

Operasyonla ilgili soruşturma sürüyor.

  • mersin
  • terör örgütü
  • operasyon
  • gözaltı

