Isparta'nın Yalvaç ilçesine bağlı Hisarardı köyünde O.Ş. isimli şahıs, kendisine ait hobi bahçesinde kuru otları yakarak imha etmeye çalıştı.

Ancak kontrolsüz yanan ateş kısa sürede büyüyerek bitişiğinde bulunan, hasadı henüz yapılmamış yulaf tarlasına sıçradı. Alevlerin büyüdüğünü gören O.Ş.'nin olay yerinden hızla uzaklaştığı ve kayıplara karıştığı öğrenildi.

Yangını fark eden tarla sahipleri, kendi imkanlarıyla su tankeriyle müdahale etmeye çalıştı ancak yetersiz kaldı. Rüzgarın da etkisiyle yangın çevredeki meyve bahçelerine kadar yayıldı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Yangında 8 dönümlük arazi yanarak küle döndü.

"EĞER YANGIN BU KEZ DE KANALIN ÖBÜR TARAFINA GEÇSEYDİ, BİR AY UĞRAŞSAK SÖNDÜREMEZDİK"

Yangınla ilgili konuşan Hisarardı köyü Muhtarı Hasan Aydın, "Ben başka bir yerde su çalışması yapıyordum. Muhtar bir arkadaşım arayıp 'köyde yangın var' dedi. Hemen motoruma binip geldiğimde bahçeme doğru yoğun dumanın geldiğini gördüm. O anda her yerin yandığını fark ettim ve hemen hem itfaiyeyi hem jandarmayı aradım, camiden de anons yaptırarak köylüleri yardıma çağırdım. Hep birlikte yangına müdahale ettik. Burası daha önce de dört kez yandı. Eğer yangın bu kez de kanalın öbür tarafına geçseydi, bir ay uğraşsak söndüremezdik" dedi.

"BU ADAM HALA UTANMADAN YANGIN ÇIKARMIŞ"

Yangını çıkaran şahsın sorumsuzca davrandığını dile getiren Aydın, "Kontrolsüz bir şekilde ateş yakan O.Ş.'yi arayıp neden böyle yaptığını sordum, telefonu yüzüme kapattı. Biz tarlaları yanan vatandaşlar olarak bazıları şikayetçi oldu, bazıları olmadı. Ben şahsen bu kaçan adamdan şikayetçiyim. Böyle sorumsuzluk devam ederse bu işin sonu gelmez" dedi.

Yangınla ilgili jandarma ekiplerinin inceleme başlattığı bildirildi.