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8 Ekim reyting sonuçları açıklandı mı? EDHO, Kardeş Çocukları, Kadın reyting sıralaması

8 Ekim reyting sonuçları açıklandı mı? EDHO, Kardeş Çocukları, Kadın reyting sıralaması belli mi? gibi soruların yanıtları tüm televizyon takipçileri tarafından merak ediliyor. Bu akşam Atv'de Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Star Tv'de Kardeş Çocukları, Kanal D'de Yolcu, Show Tv'de Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor, Fox Tv'de Kadın ve Tv8'de MasterChef Türkiye yapımları ekranlara geliyor. 8 Ekim reyting sonuçlarına haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz. İşte tüm merak edilenler..

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Tüm televizyon takipçileri 8 Ekim reyting sonuçları açıklandı mı? EDHO, Kardeş Çocukları, Kadın reyting sıralaması belli mi? gibi soruların yanıtlarını araştırıyorlar. Bu akşam Atv'de Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Star Tv'de Kardeş Çocukları, Kanal D'de Yolcu, Show Tv'de Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor, Fox Tv'de Kadın ve Tv8'de MasterChef Türkiye yapımları ekranlara geliyor. Yeni bölümlerin ardından hangi yapımın birinci olduğu belli olacak. 8 Ekim reyting sonuçları açıklanır açıklanmaz haberimizin içerisine eklenecektir. 
 
8 EKİM REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 
8 Ekim reyting sonuçları henüz açıklanmadı. 8 Ekim reyting sonuçları açıklanır açıklanmaz haberimizin içerisine eklenecektir. 
 
 
1 EKİM REYTİNG SONUÇLARI 
 
TOTAL 

 
 
AB
 

 
 
ABC
 

 

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