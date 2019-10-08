8 Ekim reyting sonuçları açıklandı mı? EDHO, Kardeş Çocukları, Kadın reyting sıralaması 8 Ekim reyting sonuçları açıklandı mı? EDHO, Kardeş Çocukları, Kadın reyting sıralaması belli mi? gibi soruların yanıtları tüm televizyon takipçileri tarafından merak ediliyor. Bu akşam Atv'de Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Star Tv'de Kardeş Çocukları, Kanal D'de Yolcu, Show Tv'de Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor, Fox Tv'de Kadın ve Tv8'de MasterChef Türkiye yapımları ekranlara geliyor. 8 Ekim reyting sonuçlarına haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz. İşte tüm merak edilenler..