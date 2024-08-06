8 elektrikli araç devreye alındı! Bakan Kacır: Adıyaman'ı bölgenin parlayan yıldızı haline getireceğiz

Bakan Kacır, "Adıyaman'da Turizm Sektörünün Canlandırılması Projesi" kapsamında 8 elektrikli minibüsün Adıyaman Valiliğine teslimi amacıyla Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nda düzenlenen "Ford e-Transit Araç Teslim Töreni"ne katıldı.

Burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin, kadim tarihi birikimi ve dört mevsim tatil imkanı sunan doğal güzellikleriyle, dünya turizminde eşsiz bir yere sahip olduğuna işaret eden Kacır, Türkiye'ye gelen ziyaretçi sayısının yılın ilk 6 ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 14 artarak 26,1 milyona yükseldiğini bildirdi.

Kacır, turizm gelirlerinin de aynı dönemde yüzde 9,3 artışla 23,7 milyar dolara ulaştığını aktararak, "Turizmdeki olumlu hava inanıyorum ki yılın geri kalanında da artarak devam edecek. Turizm sektörü, cari denge ve istihdamda oluşturduğu olumlu katkıyla ekonomik büyümemizin itici unsurları arasında yer almayı sürdürecek." diye konuştu.

Türkiye turizmine yeni cazibe merkezleri kazandırmanın, yürüttükleri bölgesel kalkınma programlarında öncelikli hedefleri arasında yer aldığını belirten Kacır, "Kalkınma ajansları ve bölge kalkınma idareleri eliyle kültürel mirası korumak ve turizm potansiyelini değerlendirmek adına 2 bin 320 projeye 13 milyar lira destek verdik. Avrupa Birliği desteğiyle Bakanlığımız tarafından yürütülen 'Rekabetçi Sektörler Programı' kapsamında sürdürdüğümüz 7 projeyle 47 milyon avro finansmanı şehirlerimizi yerli ve yabancı turistler için önde gelen turizm destinasyonları arasına taşıyacak projeler için harekete geçirdik." ifadelerini kullandı.

- "8 ELEKTRİKLİ TİCARİ ARACI YOLCU TAŞIMA STANDARTLARINA UYGUN HALE GETİRDİK"

Kacır, kültürel ve doğal mirasın getirdiği birikimi koruyarak, yatırım ve tanıtım faaliyetlerini etkin şekilde sürdürerek şehirleri turizmde hak ettiği noktaya taşıdıklarını, Göbeklitepe Ören Yeri'nin üst çatı örtüsünü ve çevre düzenlemesini yaparak bir açık hava müzesi haline getirdiklerini anlattı.

Adıyaman'da Turizm Sektörünün Canlandırılması Projesi'yle de kentin sahip olduğu zenginlikleri turizme kazandırdıklarının altını çizen Kacır, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Toplamda 6 milyon avro tutarında kaynak aktardığımız proje kapsamında şehir merkezinde Kommagene Kültür Merkezi'ni inşa ettik ve Kommagene Sergisi'nin de yer aldığı sinevizyon salonunu son teknolojiyle donatarak hizmete açtık. 9 ören yerine ziyaretçi karşılama tesisleri kazandırarak çevre düzenlemelerini gerçekleştirdik. Karakuş Tümülüsü'nde Cendere ve Kızılin köprülerinde, Kahta Kalesi'nde, Palanlı Mağarası'nda, Arsemia, Taşgedik, Eski Besni ve Kuyulu ören yerlerinde şehrimizin mimarisine uygun eserlerle bölgenin tarihi ve kültürel mirasını turizmle buluşturduk. Bu program vesilesiyle, Adıyaman'ın tarihi destinasyonlarını keşfetmek isteyen ziyaretçilerin ulaşım ihtiyacına sürdürülebilir ve çevreci bir çözüm sunuyoruz. Geçtiğimiz yıl Sayın Cumhurbaşkanı'mız tarafından açılışı gerçekleştirilen Ford Otosan Kocaeli Fabrikası'nda üretilen 8 elektrikli ticari aracı yolcu taşıma standartlarına uygun hale getirdik. Adıyaman şehir merkezi ile Nemrut Dağı arasındaki güzergahta bulunan ören yerlerine güvenli ulaşım imkanı sağlamak üzere elektrikli araçlarımızı vatandaşlarımızın, şehrimizi ziyaret eden yerli ve yabancı turistlerin hizmetine sunuyoruz. Araçlar ses ve çevre kirliliği oluşturmadan Adıyaman turizmine en güzel şekilde hizmet edecek."

- "ADIYAMAN'I BÖLGENİN PARLAYAN YILDIZI HALİNE GETİRECEĞİZ"

Kacır, Türkiye'nin, Togg ile birlikte Ford Otosan, BMC, Temsa, Karsan, Bozankaya, Otokar, Anadolu Isuzu gibi markalarla ticari araç ve yolcu taşıtlarında elektrikli araç devriminde en iddialı ülkelerden biri olduğunu bildirerek, Türkiye'de üretim yapan markaların yeni nesil araç üretimlerini desteklediklerini ve BYD gibi bu alanda lider küresel markaların yatırımlarını ülkeye kazandırdıklarını söyledi. Kacır, bu yatırımlarla Türkiye'yi yeni nesil araç AR-GE ve üretim üssü haline getirdiklerine dikkati çekti.

Asrın felaketinden ağır etkilenen şehirlerden biri olan Adıyaman'ın önemine işaret eden Kacır, "Hedefimiz, şehirlerimizin ekonomisini eski günlerine döndürmek, üretim ve rekabetçiliklerini yeniden kazandırmaktır. Başlattığımız tarihi seferberlik sürecinde Bakanlık olarak Adıyaman'ın toparlanması, altyapısından üstyapısına eskisinden daha güçlü hale gelmesi için tüm imkanlarımızı ilk andan itibaren harekete geçirdik. Yatırım teşviklerimizle, devreye aldığımız destek programlarımızla, gerçekleştirdiğimiz yeni yatırımlarla Adıyaman'da umutları yeniden yeşertiyoruz. Adıyaman'ı çekim merkezi yapacak projeleri, yeni atılımlarla destekleyerek şehrimizin bereketli topraklarında huzurun, refahın temellerini sağlamlaştıracağız ve bölgenin parlayan yıldızı haline getireceğiz." diye konuştu.

- "ARAÇLARIMIZ KİLOMETRE TAŞI OLACAK"

Ford Otosan Genel Müdür Vekili Josephine Payne de Ford Otosan'ın Kocaeli fabrikasını içten yanmalı, elektrikli ve hibrit modellerin tek çatı altında üretildiği esnek üretim hatlarıyla donattıklarını belirtti.

Ford Avrupa'nın en çok satan modelinin ve tamamen elektrikli versiyonunun seri üretimine başladıklarını aktararak, şunları kaydetti:

"Yakında da yeni modellerimiz eklenecek. Kocaeli fabrikamızda Türk mühendisler tarafından üretilen Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından proje fazlı devlet yardımlarıyla da desteklenen e-transit araçlar önemli bir kilometre taşı olacak. Bu aracı Adıyaman halkının hizmetine sunmaktan büyük gurur duyuyoruz. Sürdürülebilir turizmi teşvik edecek bu özel projede Adıyaman Valiliği ile işbirliğimizi çok önemsiyoruz. Adıyaman gibi önemli bir tarihi turizm destinasyonunda böyle bir sürdürülebilirlik ve gelecek vizyonunun hayata geçirilmesi son derece anlamlıdır. En son teknolojiyi kültürel mirasa saygıyla bütünleştirerek sürdürülebilir turizm uygulamalarına örnek olmayı hedefliyoruz. Elektrikli araçlarımızın Adıyaman'da devreye alınması, tarihi öneme sahip bölgelerde karbon ayak izinin azaltılmasına yönelik bir adımı temsil ediyor ve modern yeniliklerin geçmişimizin korunmasıyla nasıl uyumlu şekilde bir arada var olacağını gösteriyor. Elektrifikasyon bağlantıları, araçlar ve otonom sürüş çalışmalarımızın HIT 30 Programı'yla tamamen uyumlu olduğunu görmekten mutluluk duyuyoruz. Bakanlığın desteklerinden zaten faydalandık. Türkiye'nin en büyük özel sektör yatırımları arasında yer alan ve ülkemiz sanayi sektörünün katma değerli büyümesi ve gelişmesi için önemli fırsatlar yaratmaya devam edecek Kocaeli fabrikalarımızı dönüşümü, büyük önem taşımaktadır."