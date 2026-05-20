İSTANBUL 21°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Mayıs 2026 Çarşamba / 4 ZilHicce 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,602
  • EURO
    52,8813
  • ALTIN
    6563.67
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • 8. Etnospor Kültür Festivali yarın kapılarını açıyor
Güncel

8. Etnospor Kültür Festivali yarın kapılarını açıyor

Dünya Etnospor Birliği tarafından düzenlenen 8. Etnospor Kültür Festivali, 21–24 Mayıs tarihleri arasında Atatürk Havalimanı'nda ziyaretçileriyle buluşuyor. “Dünya Burada” mottosuyla gerçekleştirilecek festival; geleneksel sporları, kültürel mirası, sanatı, müziği ve dünya kültürlerini aynı meydanda bir araya getirecek.

HABER MERKEZİ20 Mayıs 2026 Çarşamba 16:35 - Güncelleme:
8. Etnospor Kültür Festivali yarın kapılarını açıyor
ABONE OL

Her yıl milyonlarca ziyaretçiyi ağırlayan Etnospor Kültür Festivali; bu yıl da dünyanın farklı coğrafyalarından sporcuları, sanatçıları, kültür insanlarını ve ziyaretçileri İstanbul'da buluşturacak. 25'in üzerinde ülkeden katılımın gerçekleşeceği festivalde yüzlerce gelenek ve kültürel unsur ziyaretçilerle buluşacak.

Festival kapsamında atlı sporlar, geleneksel sporlar ve güreşler, strateji oyunları, takım oyunları ve kültürel gösteriler yer alırken; Litvanya'dan Ripka, Rusya'dan Lapta ve Tavreli, Azerbaycan'dan Zorkhana gibi geleneksel sporlar da ilk kez festival alanında ziyaretçilerle buluşacak.

Türk Telekom Ana Sahnesi'nde gerçekleştirilecek konserler ve kültürel performanslar; Japonya'dan Kazakistan'a, Azerbaycan'dan Kırgızistan'a uzanan geniş bir kültürel çeşitliliği ziyaretçilere sunacak. Dimash Qudaibergen, Ekin Uzunlar, Kıraç, Ay Yola ve farklı ülkelerden sanatçılar festival boyunca sahne alacak.

Festival alanında ayrıca geleneksel el sanatları atölyeleri, dünya mutfaklarından lezzetler, çocuklara özel oyun alanları, sahne etkinlikleri, aile içerikleri ve sosyal farkındalık çalışmaları da yer alacak. Çocukların oynayarak öğrenmesini ve kültürel değerlerle bağ kurmasını merkeze alan festival; her yaştan ziyaretçiye hitap eden deneyim alanlarıyla dört gün boyunca kültürün, geleneğin ve ortak hafızanın buluşma noktası olacak.

Kültürlerin aynı meydanda buluştuğu bu büyük organizasyon; geleneksel sporların yaşatılması, kültürel mirasın gelecek nesillere aktarılması ve toplumlar arası kültürel etkileşimin güçlendirilmesi adına önemli bir uluslararası buluşma niteliği taşıyor.

ÖNERİLEN VİDEO

Katil İsrail yine Sumud Filosu'nu hedef alıyor! Bir tekneyle irtibat koptu

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.