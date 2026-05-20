8. Etnospor Kültür Festivali yarın kapılarını açıyor

Her yıl milyonlarca ziyaretçiyi ağırlayan Etnospor Kültür Festivali; bu yıl da dünyanın farklı coğrafyalarından sporcuları, sanatçıları, kültür insanlarını ve ziyaretçileri İstanbul'da buluşturacak. 25'in üzerinde ülkeden katılımın gerçekleşeceği festivalde yüzlerce gelenek ve kültürel unsur ziyaretçilerle buluşacak.

Festival kapsamında atlı sporlar, geleneksel sporlar ve güreşler, strateji oyunları, takım oyunları ve kültürel gösteriler yer alırken; Litvanya'dan Ripka, Rusya'dan Lapta ve Tavreli, Azerbaycan'dan Zorkhana gibi geleneksel sporlar da ilk kez festival alanında ziyaretçilerle buluşacak.

Türk Telekom Ana Sahnesi'nde gerçekleştirilecek konserler ve kültürel performanslar; Japonya'dan Kazakistan'a, Azerbaycan'dan Kırgızistan'a uzanan geniş bir kültürel çeşitliliği ziyaretçilere sunacak. Dimash Qudaibergen, Ekin Uzunlar, Kıraç, Ay Yola ve farklı ülkelerden sanatçılar festival boyunca sahne alacak.

Festival alanında ayrıca geleneksel el sanatları atölyeleri, dünya mutfaklarından lezzetler, çocuklara özel oyun alanları, sahne etkinlikleri, aile içerikleri ve sosyal farkındalık çalışmaları da yer alacak. Çocukların oynayarak öğrenmesini ve kültürel değerlerle bağ kurmasını merkeze alan festival; her yaştan ziyaretçiye hitap eden deneyim alanlarıyla dört gün boyunca kültürün, geleneğin ve ortak hafızanın buluşma noktası olacak.

Kültürlerin aynı meydanda buluştuğu bu büyük organizasyon; geleneksel sporların yaşatılması, kültürel mirasın gelecek nesillere aktarılması ve toplumlar arası kültürel etkileşimin güçlendirilmesi adına önemli bir uluslararası buluşma niteliği taşıyor.