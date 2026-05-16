Dünya Etnospor Birliği Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan AA Spor Masası'nda soruları cevapladı.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

* Siz kültürün yerine uyumsuz bir şey zorladığınız zaman geri planda bir özlem kalıyor. Bunun için okçuluk federasyonu geldiği zaman insanlar büyük bir hasretle kucakladılar.

* Modernitenin bütün bu hışmına rağmen insanlar geleneksele özlem duyuyor. Kültür derinlikli bir şey olduğu için, onun yerine toplumun kodlarıyla olumsuz bir şeyi zorladığınız zaman geri planda bir özlem kalıyor. Bu yüzden geleneksel okçuluk geldiği zaman hasretle kucaklandı.

* Kültürün taşıyıcısı olan çeşitli mecralar var. Mesela bunlardan belki de en önemlisi dildir. Dilde kullanılan kelime de harcı aslında sizin yine kültürel aktarımınızın nesiller boyunca şekillendirdiği bir şeydir.

* Bir dilde bir kelime farklı konotasyonlar, farklı yankılar taşırken başka bir dilde farklı anlaşılabilir mesela. Bazı dillerde olan kelimeler başka dillerde yoktur.

* Çok örneğini verdiğim bir kelime gönül kelimesidir mesela. Gönül kelimesinin İngilizce'de karşılığı yok. Kalp diyorsunuz olmuyor. İngilizce'de kalbin karşılığını kullanıyorsunuz. Gönül kelimesinin bizde olması muhabbeti çok önemseyen, dostluğu çok önemseyen, gerçekten merhametli olan bir toplumda sadece demek ki gelişebiliyor.

* Dil bir taşıyıcıysa sporun da taşıyıcı özellikleri olduğunu görüyoruz. Cirit'teki atfederek puan almayı örnek veriyorum. Yağlı güreşte daha genç olan sporcu daha büyük olan üstadını diyelim yendiği zaman sonunda ona rağmen elini öpüyor mesela.

* Yani bu tür şeyler nedir? Kültürü böyle sporun içinde taşıyan özellikler. Onun için buradaki mesele sadece spor değil. Spor tarafı çok önemli.

* Neden? Biz gençlerde özellikle yaptığımız araştırmalarda şunu görüyoruz. Gençlerin yarısı ne izleyerek ne yaparak sporla ilişki kurmuyor. Bunun için de kızların oranı daha yüksek. Ve biz geleneksel sporlarla mesela spora yeniden angaje olabileceğini düşünüyoruz bu disangaje olmuş artık sporla ilişkisi kalmamış kesimlerin veya sporla hiç ilişki kurmamış da olabilir.

* Dolayısıyla bu kültürel tonlarıyla daha güzel bir belki konsept getiriyor ve böylelikle daha çok gencimizin sporlarla ilişki kurmasını sağlamış oluyoruz. Ama bunu yaparken işte o medeniyet iddiasına da bir parantez açmış oluyorsunuz.

* Kendi kimliğinizi kültürünüzü yeni nesillere aktarmak için bir fırsat yakalamış oluyorsunuz. Biz bunu sadece merkezimizin olduğu İstanbul Türkiye için değil 30 ülke 52 üye ve bugüne kadar ilişki kurduğumuz yüzden fazla ülkede de aynı şekilde savunuyoruz ve anlatıyoruz.

* Bugün Avrupa da kendi kültürünü korumanın mücadelesini veriyor. Çünkü dünyadaki kültürel yozlaşma evet Batı'nın modernizesiyle bütün dünyaya geldi sömürgecilikle bütün dünyaya yayıldı ama o yozlaşmadan Batı'nın kendisi de nasibini aldı.